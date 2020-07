CHI L'AVREBBE DETTO CHE A TENERE IN SCACCO 200 AGENTI TEDESCHI SAREBBE STATO UN EX FERROVIERE? EPPURE E’ QUELLO CHE STA ACCADENDO IN GERMANIA. YVES RAUSCH, 31ENNE DISOCCUPATO, DA TRE GIORNI È BRACCATO GIORNO E NOTTE DA CENTINAIA DI POLIZIOTTI CON DRONI E ELICOTTERI – CACCIA ALL’UOMO NELLA FORESTA NERA - “RAUSCH CONOSCE MOLTO BENE LA ZONA E DA TEMPO VIVEVA LÌ. QUEL LUOGO È IL SUO SALOTTO”

AGOSTINO GRAMIGNA PER IL CORRIERE DELLA SERA

Yves Rausch

Chi l'avrebbe detto che a tenere in scacco le forze speciali sarebbe stato un ex ferroviere? Eppure. Yves Rausch, 31 anni, da tre giorni sta tenendo con il fiato sospeso un'intera regione della Germania, braccato giorno e notte da centinaia di uomini della polizia che gli danno la caccia con tanto di droni ed elicotteri.

I media ci hanno messo un attimo ad affibbiargli il nome di «Rambo», appena hanno realizzato che Yves Rausch è riuscito a liberarsi di quattro poliziotti che stavano tentando di arrestarlo e poi è scomparso nella Foresta Nera, come se fosse stato inghiottito dalla terra.

Tutto è iniziato domenica mattina a Oppenau, località che dista pochi chilometri da Strasburgo. Il proprietario di una casa nota nel suo capanno un uomo armato. Avverte la polizia. Quando gli uomini in divisa arrivano e si avvicinano a Rausch, lui si mostra calmo, è collaborativo. Poi, all'improvviso, estrae una pistola, la punta contro un agente e disarma gli altri. Quindi fugge.

Yves Rausch

Inizia la poderosa caccia all'uomo. Il capo della polizia, di nome Renter, ha difeso energicamente i suoi uomini dagli attacchi e dai commenti poco lusinghieri sui social media: «Si sono comportati bene, con intelligenza, salvaguardando la propria vita». Sul terreno adesso sono in azione più di 200 agenti, diverse unità speciali, elicotteri e cani. Il fuggitivo è vestito davvero alla Rambo, dispone delle 4 pistole rubate agli agenti, di arco e frecce, di un pugnale e di almeno un'altra pistola.

Polizia e autorità locali hanno avvertito i residenti della zona di Oppenau di restare a casa. Consigliano: «Non date passaggi agli autostoppisti». Scuole e asili sono stati chiusi. Sull'area è stato emesso il divieto di sorvolo. Gli inquirenti, dopo qualche titubanza, hanno ammesso ieri che la ricerca potrebbe durare più a lungo del previsto. «Rausch conosce molto bene la zona e da tempo viveva nella foresta - ha dichiarato Reinhard Renter, capo della polizia di Offenburg -. Quel luogo è il suo salotto».

rambo foresta nera

Ma chi è questo fuggitivo che dal nulla entra sulla scena mediatica di un Paese e diventa un pericoloso ricercato? Si tratta di un tedesco di 31 anni, disoccupato, che da un anno aveva abbandonato il suo appartamento di Oppenau rimanendo senza casa. Il suo curriculum criminale non è di quelli che fanno rabbrividire però comprende problemi con la giustizia per furti e detenzione illegale di armi ed esplosivi e una condanna, all'età di 20 anni, per aver ferito la sua fidanzata con una balestra.

La polizia ha dichiarato che Rausch non è riconducibile a organizzazioni politiche radicali di destra o di sinistra. Viene definito come uno che «conosce bene la natura ed è in grado di farcela da solo». Per ora l'accusa è di estorsione predatoria particolarmente grave.

rambo foresta nera 1