A CHI L'UTERO? A NOI! – IL SENATORE DI FRATELLI D’ITALIA, ROBERTO MENIA, PRESENTA UN DISEGNO DI LEGGE PER CAMBIARE L’ARTICOLO 1 DEL CODICE CIVILE E “DICHIARARE CHE LA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA HA ORIGINE DAL CONCEPIMENTO, NON DALLA NASCITA” – UN TESTO CHE RICALCA LA LINEA PORTATA AVANTI DA GASPARRI NEL SUO DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO A INIZIO LEGISLATURA – OPPOSIZIONI ALL’ATTACCO: “VOGLIONO SVUOTARE LA LEGGE 194. UN ESPROPRIO PATRIOTA DELL'UTERO” - FRATELLI D'ITALIA: “IL DDL È UN'INIZIATIVA PERSONALE”

FONTI FDI, DDL MENIA DIRITTI NASCITURO INIZIATIVA PERSONALE

(ANSA) - Il disegno di legge per riconoscere la capacità giuridica del nascituro, firmata dal senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia è una "iniziativa personale". Lo sottolineano fonti di Fdi, spiegando che si tratta di una proposta che non dovrebbe avere seguito.

LA DESTRA E L'OSSESSIONE ANTI ABORTISTA FDI: "L'EMBRIONE È UN SOGGETTO GIURIDICO"

Estratto dell’articolo di Niccolò Carratelli per “La Stampa”

GIORGIA MELONI

Sarà anche vero che Giorgia Meloni, come ha ripetuto in più occasioni, non ha alcuna intenzione di toccare la legge 194. Ma non c'è dubbio che il pressing parlamentare della sua maggioranza in chiave anti-aborto si faccia più intenso […]

Ora rafforzato anche da un nuovo disegno di legge targato Fratelli d'Italia, […] a prima firma del senatore Roberto Menia, che punta a modificare l'articolo 1 del codice civile «in materia di riconoscimento della capacità giuridica ad ogni essere umano». L'obiettivo, si legge, è arrivare alla «definizione dello statuto giuridico dell'embrione umano» e «dichiarare che la soggettività giuridica ha origine dal concepimento, non dalla nascita».

ROBERTO MENIA DI FRATELLI D'ITALIA

Una linea che ricalca quella portata avanti da Maurizio Gasparri nel suo disegno di legge presentato a ottobre, proprio al debutto della nuova legislatura. […]

[…] scatena la reazione immediata delle opposizioni. «Evidentemente FdI non voleva sentirsi da meno rispetto a FI nell'attacco alle libertà e ai diritti delle donne di disporre del proprio corpo e di autodeterminarsi», attacca la senatrice Pd Valeria Valente.

maurizio gasparri foto di bacco (2)

[…] La particolare e pervicace attenzione della maggioranza di centrodestra su questo tema è ben rappresentata da almeno altre tre iniziative legislative. Il ddl presentato, sempre a inizio legislatura, dal capogruppo al Senato della Lega, Massimiliano Romeo, in cui si afferma il principio che «il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti» e si chiede di costituire un «fondo per il sostegno della maternità, finalizzato all'erogazione di aiuti e contributi per evitare che le donne in stato di gravidanza ricorrano all'interruzione volontaria della medesima».

aborto legge 194 3

Poi quelli, praticamente identici, depositati ancora da Gasparri e da Isabella Rauti, senatrice di FdI e sottosegretaria alla Difesa, per istituire la "Giornata della vita nascente". […]

La data individuata per celebrare la vita che nasce sarebbe il 25 marzo (la stessa scelta da molti Paesi sudamericani, che hanno già introdotto una simile ricorrenza): un giorno da dedicare a iniziative e manifestazioni per «promuovere la consapevolezza del valore sociale della maternità e della solidarietà tra generazioni». […]

ISABELLA RAUTI. feto ISABELLA RAUTI GIORGIA MELONI francesco lollobrigida maurizio gasparri foto di bacco (1)