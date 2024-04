5 apr 2024 14:09

CHI CONTROLLA IL CONTROLLORE? – IL 58ENNE ROBERTO FANTINI, TRA I COMPONENTI DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA LEGALITÀ E TRASPARENZA DEGLI APPALTI IN PIEMONTE, È FINITO IN MANETTE PER CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA: È ACCUSATO DI AVER AIUTATO LE DITTE LEGATE ALLA ‘NDRANGHETA AD ACCAPARRARSI GLI APPALTI PER LA MANUTENZIONE DELL’AUTOSTRADA TORINO-BARDONECCHIA, PER IL RADDOPPIO DEL FREJUS E IN OPERE CONNESSE ALLA TAV - FANTINI ERA L'UOMO CHE AVREBBE DOVUTO VIGILARE SULLA REGOLARITA' DELLE COMMESSE...