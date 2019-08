ROMA SENZA DIFESA! MIMMO FERRETTI: "E’ UNA SQUADRA NON EQUILIBRATA. IL TECNICO SI VA SGOLANDO DA SETTIMANE PER AVERE UN ALTRO DIFENSORE CENTRALE: COME DARGLI TORTO DOPO LO SCEMPIO DI IERI SERA? GENTE IMPRESENTABILE CHE DOVREBBE DEDICARSI A UN ALTRO SPORT…” – FONSECA CHE HA SFOGGIATO UN MOCASSINO DA GAGA’: “QUANDO LA SQUADRA PRENDE GOL NON È SOLO UN PROBLEMA DEI DIFENSORI” – E DOMENICA C’E’ IL DERBY - VIDEO