CHI È FABIO MARIA DAMATO, IL MANAGER PRESO DI MIRA DA FEDEZ A “BELVE” E CONSIDERATO “IL VERO MARITO DI CHIARA FERRAGNI”? - IL GENERAL MANAGER DELL’IMPERO FERRAGNI, INDAGATO PER IL CASO PANDORO, È NATO A BARLETTA E AVREBBE STUDIATO ALLA BOCCONI – IL SUO PROFILO INSTAGRAM È FERMO AL 10 DICEMBRE, DA ALLORA HA POSTATO SOLO QUALCHE STORIA, MA MAI CON L’INFLUENCER: SUI SOCIAL RIMANGONO LE FOTO DA PIACIONE A PETTO NUDO IN CUI MOSTRA I MUSCOLI, LA BARBETTA CURATA E...

ferragni fabio maria damato

“Chiara ha scelto di prendersi tutte le responsabilità, lei poteva e doveva spiegare che le responsabilità se ci sono non sono tutte sue”. Domanda: “Sono dei manager?”. Risposta: “Di un manager, uno solo”. Non c’era bisogno forse neanche di farne il nome, tanto era chiaro il riferimento di Fedez intervistato da Francesca Fagnani a Belve nel parlare della vicenda giudiziaria – il ‘Pandoro-gate’ – che riguarda sua moglie Chiara Ferragni. Fabio Maria Damato, il general manager dell’impero Ferragni, anche lui indagato per truffa aggravata per la vicenda della beneficenza poco chiara legata alle vendite del pandoro Balocco griffato Ferragni.

fabio maria damato vestito da geri halliwell

Mai corso buon sangue tra Damato e Fedez, ben prima che il matrimonio con l’imprenditrice andasse in crisi e ben prima dello scorso dicembre, quando la vicenda […] è esplosa. Troppo presente, braccio “destro e sinistro”, sovraesposto, un Richelieu nato a Barletta e con studi (dubbi sulla laurea restano, e il suo profilo LinkedIn che aveva generato questi dubbi non è più visibile) alla Bocconi.

Scomparso per settimane dai social a dicembre, a caso appena esploso, per poi tornare solo con stories che evaporano in 24 ore e mai più accanto a Chiara Ferragni, fino a quel momento presenza fissa del profilo Instagram del suo manager. Unico riferimento, in tutti questi mesi, una sola clip con l’ingresso degli uffici rosa e oro di via Turati, con ben in vista il logo dell’occhio. Perché Damato non è solo general manager, ma anche membro dei cda delle società gestite dall’imprenditrice, sia la cassaforte The Blonde Salad che quella che si occupa dello shopping con il suo marchio.

fabio maria damato con chiara ferragni 2

Gli inizi come giornalista di moda, l’incontro con Chiara Ferragni ancora non diventata (tanto) famosa, il legame di ferro che li porta a lavorare sempre più sull’immagine della giovane imprenditrice […]

Sul profilo Instagram di Damato, fermo appunto al 10 dicembre e con i commenti limitati anche ai post precedenti, Ferragni è una delle pochissime altre presenze, perché la maggior parte dei post sono autoscatti o suoi ritratti: muscoli scolpiti, barba corta e curata, canotte e torso nudo […]

fabio maria damato in versione pretty woman

Ora l’inchiesta della procura di Milano e l’attacco diretto di Fedez: in questi mesi Chiara Ferragni non ha più postato foto con lui ma non ha allontanato il manager, come forse il marito avrebbe voluto

