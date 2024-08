L’EX GIAMBRUNO E IL COGNATO LOLLOBRIGIDA VANNO IN GIRO A FARE LA SPESA PER DISCOUNT

A riportare alla dimensione dolce e autentica della quotidianità sono i trilli di gioia che si ascoltano in lontananza dall’interno della masseria Beneficio. Sono le bambine della comitiva Meloni che si divertono un mondo. Tuffi in piscina e altri giochi estivi, come in qualsiasi villa ci sia la possibilità di rinfrescarsi. Sollievo prezioso, nelle campagne assolate di Ceglie Messapica, davanti al bunker dorato di Giorgia Meloni, dove gli ulivi fanno un’ombra molto relativa.

Ma intorno alla grande politica italiana che si rilassa a margine dei trulli, c’è anche un suq a tratti surreale. Eccitato dall’idea che ci sia la presidente del Consiglio, in questo paese di quasi ventimila abitanti plasmato negli ultimi anni dalla destra – un tempo aveva un sindaco di Rifondazione comunista – che da borgo di contadini si è trasformato in ambiziosa meta del turismo amante del buon mangiare[…]

[…] davanti alla villa è tutta una profferta di mozzarelle, pizze fumanti, biscotti cegliesi, panini gourmet, torte e gelati con i fichi maritati (secchi e ripieni di mandorle). Una cornucopia che aspira - con la mediazione dei meloniani indigeni - all’assaggio presidenziale, rivendicato anche dalle ammiccanti bombette di carne, piatto forte di ogni braceria della Valle d’Itria.

Ma sono ben altri, gli ordigni temuti da due pensionati di Aradeo, paese in provincia di Lecce, che nella tarda mattinata di ieri hanno raggiunto il quartier generale agostano della premier, proprio mentre lei era al telefono con Benjamin Netanyahu, il suo omologo israeliano, per evitare un conflitto planetario.

Ignara invece che una soluzione difensiva ce l’avesse proprio lì, dietro i due cancelli che la separano dal mondo: «Con chi possiamo parlare? Vogliamo consegnare alcuni documenti a Giorgia Meloni», chiedono dopo aver citofonato invano per aver giustizia della scarsa attenzione del ministro Raffaele Fitto (padrino di battesimo di uno dei due) e dell’europarlamentare neotransitata dal Movimento 5 Stelle a Fratelli d’Italia. In una cartellina hanno alcune slide con foto di satelliti.

[...] «Mi basterebbero cinque ore di spiegazioni dettagliate», assicura il fisico autodidatta, che si raccomanda di non rivelare nulla alle potenze straniere.

Figurarsi se lo farebbe mai Francesco Lollobrigida, il patriottico cognato-ministro avvistato ieri in bici per i tratturi e poi in un discount dove ha fatto la spesa in compagnia di Andrea Giambruno (con tanto di foto ricordo). Anche queste, le vie erbose, nobilitate ora dal passaggio della corte presidenziale.

