Estratto da bologna.repubblica.it

adamo guerra

Ha contattato la famiglia, con una telefonata, Adamo Guerra, il 57enne di Lugo che, nel 2013, sparì dalla cittadina del Ravennate - dove risiedono l'ex moglie e due figlie - e ora vive a Patrasso, in Grecia dopo aver inscenato un finto suicidio facendo perdere le sue tracce per anni. A dare notizia del contatto la conduttrice di 'Chi l'ha visto?', Federica Sciarelli in collegamento con il telegiornale della Tgr Emilia-Romagna, in una finestra di presentazione della trasmissione che si era occupata del caso ed era stata a Patrasso a parlare con Guerra.

Al Telegiornale regionale è stata fatta sentire la voce di una delle figlie del 57enne romagnolo che racconta di una telefonata intercorsa con il padre. Nel breve passaggio mandato in onda la ragazza riferisce le parole di Guerra che, parlando alla cornetta, avrebbe "continuato a dire, hai ragione, ho sbagliato, quello che ho fatto è inimmaginabile ma come se io stessi raccontando che mi sono dimenticata di un compleanno non come - dice la ragazza - ho abbandonato una moglie e due figli".

ex moglie di adamo guerra

La vicenda Guerra, portata agli onori delle cronache proprio da 'Chi l'ha visto?' cui la ex moglie dell'uomo si era rivolta, è attesa ad approdare in un processo davanti al Tribunale penale di Ravenna. La citazione in giudizio è del 2019 ma per una serie di motivi è stato rinviato tutto a gennaio, quando il 57enne dovrà rispondere di violazione degli obblighi di assistenza familiare

adamo guerra finta lettera d'addio adamo guerra adamo guerra

(...)