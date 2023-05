CHI È LA VERA BESTIA? - UN DICIOTTENNE DI AVELLINO È STATO DENUNCIATO DOPO AVER PUBBLICATO UN VIDEO SU TIKTOK DOVE GETTA UN GATTINO MALATO DENTRO UN DIRUPO - IL FILMATO HA FATTO INCAZZARE LE ASSOCIAZIONI ANIMALISTI, CHE HANNO DENUNCIATO IL FATTO AI CARABINIERI - IL GIOVANE SI DIFENDE DICENDO CHE SI TRATTAVA DI UN VIDEO MONTAGGIO…

(ANSA) - "Non sta bene, vabbuò...". Dopo aver detto queste parole ha lanciato in un dirupo un gattino riprendendosi in un video che ha pubblicato su Tik Tok. Sta provocando indignazione e sconcerto il video pubblicato da un ragazzo appena maggiorenne della provincia di Avellino che si libera così di un gattino privo di un occhio. Il video in pochi minuti è diventato virale, provocando la rabbia di migliaia di persone sui social.

Tra queste, quella di un'associazione animalista che ha presentato una denuncia ai carabinieri, che hanno identificato l'autore. In un vocale su whatsapp il ragazzo ha poi precisato che si sarebbe trattato di un video montaggio. Un perito dei carabinieri sta verificando la sua versione dopo aver acquisito il video. Il giovane insieme alla sua famiglia risiede in provincia di Benevento dove si è trasferito dal comune irpino di Montefusco.