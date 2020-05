CHIEDETE A MEGHAN E HARRY SE HANNO NOSTALGIA DI LONDRA – SVELATO IL MEGA VILLONE DA 18 MILIONI DI DOLLARI DOVE I DUCHI DI SUSSEX STANNO TRASCORRENDO LA QUARANTENA A LOS ANGELES - L’IMMOBILE DI BEVERLY HILLS, SAREBBE DI PROPRIETÀ DEL RE DEL CINEMA BLACK-TRASH EN TRAVESTI, TYLER PERRY: A FARE DA INTERMEDIARIA E' STATA L’AMICA IN COMUNE OPRAH WINFREY - 8 CAMERE DA LETTO E 12 BAGNI ALLA MODICA CIFRA DI…

Da "www.huffingtonpost.it"

la reggia di los angeles del principe harry e di meghan markle-3 copia

Una reggia da 18 milioni di dollari, con otto camere da letto e dodici bagni in una delle zone più esclusive di Los Angeles. Il Daily Mail svela la dimora americana del principe Harry e di Meghan Markle, pubblicando foto e dettagli inediti.

L’immobile, ubicato in una zona residenziale di Beverly Hills, sarebbe di proprietà del magnate americano Tyler Perry. Al momento non si hanno notizie di un’effettiva compravendita, ma la villa sarebbe stata procurata ai Sussex dall’amica comune Oprah Winfrey, famosissima conduttrice americana.

harry e meghan markle

Una vera e propria residenza regale, che si trova in un’area comprendente quattordici abitazioni in cui i contratti di locazione partono da circa 20mila dollari al mese e possono arrivare a 40mila. Per quanto riguarda il costo per l’acquisto di un immobile, invece, si partirebbe dai 16 milioni di euro.

meghan markle e harry 7

La villa in cui Harry, Meghan e il piccolo Archie abitano attualmente è costruita in stile toscano ed è collocata in una proprietà di 22 acri. Non è chiaro se la coppia stia pagando un affitto o se sia semplicemente ospite del magnate Perry.

harry e meghan markle 9

Il 6 maggio, proprio nell’abitazione di Beverly Hills, la coppia ha festeggiato il compleanno del piccolo Archie, dopo la rinuncia allo status di membri senior della famiglia reale britannica in favore di una vita più indipendente.

In attesa della pubblicazione in estate di una biografia che, secondo alcune anticipazioni, potrebbe mettere in imbarazzo casa Windsor raccontando il punto di vista dei duchi ‘ribelli’ sulla scelta della ‘fuga’, i Sussex hanno deciso di diffondere via Instagram un raro filmato di Archie: sorridente in braccio a mamma Meghan che gli legge una storia.

