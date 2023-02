CI MANCAVANO GLI ANARCO-STUPIDELLI – UN’AULA DELLA FACOLTÀ DI LETTERE DELL'UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" DI ROMA È STATA OCCUPATA DA UN GRUPPO DI STUDENTI ANARCHICI IN SOLIDARIETÀ DI ALFREDO COSPITO – I PISCHELLI SINISTRELLI DEI VARI COLLETTIVI CHIEDONO L'ABOLIZIONE DEL 41BIS E LA LIBERAZIONE DELL'ANARCHICO: “RIMARREMO QUI E USCIREMO SABATO” (SPERIAMO CHE ARRIVINO I CARABINIERI PRIMA...) - VIDEO

Estratto dell’articolo di Luca Ianniello per www.repubblica.it

Occupata l'aula 1 della facoltà di Lettere all'università La Sapienza di Roma: "Comunichiamo che da stasera rimarremo qui e usciremo sabato". La decisione degli studenti e delle studentesse è arrivata subito dopo l'assemblea pubblica organizzata da gruppi anarchici e dai collettivi dell'ateneo, a cui hanno partecipato anche le associazioni Cambiare Rotta e Link e che si inserisce tra le iniziative di solidarietà nei confronti di Alfredo Cospito, detenuto al 41bis e da 106 giorni in sciopero della fame.

"Siamo qui per organizzare la piazza di sabato, perché sia un corteo partecipato al massimo delle nostre possibilità, tutti possono prendervi parte anche come singoli", ha detto una rappresentante di Cambiare Rotta nel corso dell'assemblea.

"Nelle ultime settimane c'è stata una criminalizzazione delle proteste e non ci pare il momento di sviare il discorso dai temi del 41 bis", ha continuato la studentessa spiegando che "queste sono settimane cruciali per la vita di Cospito ma si gioca anche una partita rispetto alla possibilità di abolire un certo tipo di misure". […]

