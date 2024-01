LA CINA HA GIUSTIZIATO UNA COPPIA COLPEVOLE DI AVER GETTATO DUE BAMBINI PICCOLI DALLA FINESTRA AL 15ESIMO PIANO DI UN CONDOMINIO, IN UN DRAMMATICO CASO DI CRONACA AVVENUTO A NOVEMBRE DEL 2020 - ZHANG BO, PADRE DEI DUE BIMBI DI UNO E DUE ANNI, AVEVA INIZIATO UNA RELAZIONE CON YE CHENGCHEN SENZA DIRLE DI AVERE GIA’ DEI FIGLI DA UN PRECEDENTE MATRIMONIO - QUANDO LEI L’HA SCOPERTO, HA CHIESTO DI “RIMUOVERE” I DUE BAMBINI DALLA LORO VITA VISTO CHE LI CONSIDERAVA UN “OSTACOLO” E UN "ONERE PER LA LORO FUTURA VITA INSIEME"…

(ANSA) - PECHINO, 31 GEN - La Cina ha giustiziato una coppia colpevole di aver gettato due bambini piccoli dalla finestra di un condominio, in una drammatico caso di cronaca che nel 2020 creò molta indignazione a livello nazionale.

Zhang Bo e Ye Chengchen, in base alla ricostruzione poi accolta dalla Corte popolare intermedia numero 5 di Chongqing, erano stati ritenuti responsabili della caduta mortale di una bambina di due anni e di un bambino di uno dal quindicesimo piano di un grattacielo residenziale a Chongqing, municipalità speciale da trenta milioni di abitanti. Zhang, il padre dei due bimbi, aveva iniziato una relazione con Ye, all'oscuro inizialmente che il partner fosse sposato con prole.

Da qui gli sviluppi criminali con la richiesta di "rimozione" dei due figli dalla loro vita che lei "considerava come ostacoli" al loro matrimonio e un "onere per la loro futura vita insieme". A novembre 2020, Zhang gettò i suoi figli dalla finestra dell'appartamento in assenza della madre, con cui aveva concordato il divorzio. Zhang e Ye furono giudicati colpevoli di aver cospirato "per uccidere figlia e figlio inscenando una caduta accidentale", ha riferito lo scorso anno il China Daily.

La condanna alla pena di morte, invece, è del dicembre 2023, mentre oggi è stata eseguita la pena. La notizia è arrivata lo stesso giorno di un'altra esecuzione di alto profilo: quella di Wu Xieyu, giudicato colpevole di aver ucciso sua madre colpendola più volte con un manubrio nel 2015, secondo una dichiarazione di un tribunale del Fujian, rilanciata dai media locali.

La Cina mantiene segreti i dati sulle condanne alla pena di morte eseguite ogni anno, anche se Amnesty International stima che il Dragone sia il principale giustiziere a livello globale, con migliaia di casi per reati che spesso variano dal traffico di droga alla corruzione e all'omicidio, mentre il mezzo di esecuzione più comune è quello dell'iniezione letale.