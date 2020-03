“MUSSOLINI L’AVREBBE GESTITA MEGLIO” – L’EX SINDACO SCERIFFO DI TREVISO GIANCARLO GENTILINI A 'LA ZANZARA': “LA SANITÀ DURANTE IL FASCISMO FUNZIONAVA, MENTRE ADESSO CI SIAMO RIDOTTI A NON AVERE NEPPURE UNA MASCHERINA. MI SEMBRA DI ESSERE TORNATO IN GUERRA, MA QUI È PEGGIO. È QUALCOSA DI SUBDOLO, PER ME È PEGGIO DI UNA GALERA” – “SE LA SITUAZIONE PEGGIORE MEGLIO UNA PASTICCA DI CIANURO”