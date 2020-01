China and France are building a biosafety laboratory in Wuhan for basic research on infectious viruses, including #Ebola: French ambassador — People's Daily, China (@PDChina) August 16, 2014

DAGONEWS

wuhan national biosafety laboratory 1

Esiste un solo laboratorio in Cina capace di soddisfare gli standard di sicurezza richiesti per studiare il virus “Ncov”. Il laboratorio si trova, guarda te che coindienza, nel centro di Wuhan, la città in cui il coronavirus ha fatto la sua comparsa la prima volta.

La struttura, nota come Wuhan National Biosafety Laboratory, è ospitata presso l'Accademia cinese delle scienze ed è stata appositamente progettata per aiutare gli scienziati cinesi a "prepararsi a rispondere ai futuri focolai di malattie infettive", secondo un rapporto del 2019 pubblicato dai Centri statunitensi per Controllo e prevenzione delle malattie (CDC). Il progetto è nato nel 2003 da una collaborazione con la Francia in seguito all’epidemia di SARS: all’epoca 8.000 persone contrassero l'infezione e più di 750 morirono in tutto il mondo.

bernard cazeneuve visita il wuhan national biosafety level 4

I laboratori che gestiscono gli agenti patogeni sono classificati con un punteggio da 1 a 4, a seconda della classe di microbi di cui si occupano, con 1 che rappresenta il rischio più basso e 4 che rappresentano il rischio più alto. Designato al livello di biosicurezza 4 (BSL-4), nel laboratorio di Wuhan sono studiati gli agenti patogeni più pericolosi del mondo.

wuhan national biosafety laboratory

Tutti i ricercatori in un laboratorio BSL-4 devono cambiare i loro vestiti quando entrano nella struttura, fare la doccia all'uscita e decontaminare tutti i materiali utilizzati durante la sperimentazione, secondo il CDC. I ricercatori del laboratorio indossano tute pressurizzate per isolarsi dall'ambiente circostante. Il laboratorio stesso deve essere tenuto in un edificio separato o in un'ala isolata e deve essere dotato di propri sistemi di filtrazione dell'aria e di decontaminazione.

wuhan national biosafety laboratory wuhan national biosafety laboratory

I laboratori BSL-4 servono per gestire virus come l’Ebola, il Nipah e la Crimea-Congo, che sono tutte malattie altamente trasmissibili e spesso fatali. Sebbene la Cina abbia intenzione di costruire da cinque a sette laboratori ad alta capacità di isolamento entro il 2025, ad oggi, solo il laboratorio di Wuhan ospita agenti patogeni di questa natura.

wuhan national biosafety laboratory 2

I funzionari sanitari cinesi hanno classificato il nuovo coronavirus come una malattia infettiva di classe B, collocando la malattia nella stessa categoria della SARS e dell'HIV/AIDS. Tuttavia, il governo cinese ha annunciato che introdurrà controlli di classe A - di solito riservati a malattie più pericolose, come il colera e la peste - nel tentativo di contenere l'epidemia.

wuhan national biosafety laboratory 2 scanner termici a wuhan wuhan national biosafety laboratory 3 coronavirus ospedale di wuhan macellaia cinese il team di medici cinesi che stanno combattendo contro il coronavirus il team di medici cinesi che stanno combattendo contro il coronavirus 2 il team di medici cinesi che stanno combattendo contro il coronavirus 1 diffusione del coronavirus cinese mercato del pesce di wuhan disinfettante sparato nell'aeroporto di incheon, in corea del sud infetto dal coronavirus ospedale di wuhan un infetto dal coronavirus in un aeroporto cinese wuhan national biosafety laboratory 1