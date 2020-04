IL CODACONS RETTIFICA: I SERVIZI RESI AI CONSUMATORI NON SONO GRATUITI, HANNO UN COSTO PER CHI LI FORNISCE E DEVONO ESSERE PAGATI ANCHE PERCHÉ LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI NON GODONO DI ALCUN FINANZIAMENTO PUBBLICO E SI SOSTENGONO GRAZIE AL CONTRIBUTO DEI PROPRI SOSTENITORI. IMPORTANTE È CHE SIANO CHIARE CONDIZIONI E MODALITÀ PER AVVALERSI DEI SERVIZI

In riferimento all’articolo: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-servirebbe-esposto-consumatori-contro-rsquo-associazione-231859.htm

Riceviamo e pubblichiamo

Gentile Direttore, in riferimento al vostro articolo in oggetto che riprende un diffamatorio articolo de Il Foglio Quotidiano, chiediamo ai sensi della legge sulla stampa la pubblicazione della seguente rettifica inviata al Foglio:

I servizi resi ai consumatori non sono gratuiti, hanno un costo per chi li fornisce e devono essere pagati anche perché le associazioni dei consumatori non godono di alcun finanziamento pubblico e si sostengono grazie al contributo dei propri sostenitori. Importante è che siano chiare condizioni e modalità per avvalersi dei servizi, per cui ognuno possa decidere consapevolmente. Proprio per questo sul nostro sito i costi dei nostri servizi (telefonici e non) sono spiegati in modo chiaro e trasparente.

Se poi Il Foglio vuole finanziare tali servizi siamo a disposizione per fare del giornale lo sponsor ufficiale Codacons con tutti gli onori del caso. E certo non pretendiamo che Il Foglio non faccia pagare ai propri lettori il giornale (non sappiamo se percepite i contributi pubblici dell’editoria) solo perché l’informazione giornalistica è un servizio pubblico essenziale. Chiediamo anzi al suo giornale di farsi portavoce del grave problema del Terzo settore, che rischia di scomparire a causa della grave emergenza in atto, diffondendo l’appello ai cittadini e consumatori pubblicato al link https://codacons.it/appello/

Cordiali saluti

Presidente Codacons Avv. Giuseppe Ursini

