27 feb 2023 15:56

COGLI L'ATOMO – AL CONSIGLIO EUROPEO SULL'ENERGIA, LA FRANCIA LANCIA IL PROGETTO DI UN'ALLEANZA PER IL NUCLEARE CHE COMPRENDE 12 PAESI, INCLUSA L'ITALIA (E NON LA GERMANIA) – DOMANI LA PRIMA RIUNIONE A STOCCOLMA – LA MINISTRA FRANCESE AGNES PANNIER-RUNACHER: “L'OBIETTIVO È LANCIARE UN SEGNALE FORTE NEI VARI NEGOZIATI UE. IL NUCLEARE È UNO DEGLI STRUMENTI PER RAGGIUNGERE LA NEUTRALITÀ DAL CARBONIO”