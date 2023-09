17 set 2023 16:08

UNA COLA-VITA IN VACANZA - IL MEDICO DI BASE MARIA COLAVITA, DOPO CHE NON SI È FATTA VEDERE SUL POSTO DI LAVORO PER ALMENO 15 ANNI, È STATA DENUNCIATA PER INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO. A SETTEMBRE AVREBBE DOVUTO INIZIARE A LAVORARE IN PROVINCIA DI VERONA - LA 60ENNE FINÌ AL CENTRO DELLE POLEMICHE ANCHE NEL 2008, QUANDO PARTECIPÒ AL PROGRAMMA “I SOLITI IGNOTI”, SU RAI 1, MENTRE ERA IN MALATTIA. VENNE LICENZIATA DALL'OSPEDALE E FINÌ AI DOMICILIARI - I 20 MILA EURO AL MESE GUADAGNATI IN UNA CLINICA PRIVATA AD ABU DHABI...