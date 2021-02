COLF LE MANI NEL SACCO - A ROMA UNA DOMESTICA ALBANESE DI 47 ANNI RUBAVA SISTEMATICAMENTE L'ARGENTERIA DELL'ANZIANA SIGNORA DI CUI SI PRENDEVA CURA, SOSTITUENDOLA CON OGGETTI IN ALLUMINIO - L'83ENNE VEDOVA, LUCIDISSIMA, SE N'È ACCORTA E HA SPORTO DENUNCIA: GLI AGENTI HANNO BECCATO COSÌ UN BOTTINO DI 107 OGGETTI TRAFUGATI, DAL VALORE DI 40 MILA EURO. ERANO GIÀ IMPACCHETTATI E PRONTI A ESSERE SPEDITI IN ALBANIA PER FARE REGALI ALLA FAMIGLIA...

Luca Monaco per “la Repubblica - Edizione Roma”

Lo scolapasta in alluminio, sistemato nella vetrina del soggiorno al posto di una zuppiera in argento, è stato l'apice di un'operazione sistematica di sostituzione dell'argenteria di proprietà dell'anziana signora, presso la quale prestava servizio, con delle cianfrusaglie.

Ogni volta che andava a fare le pulizie nell'appartamento di un'83enne, in viale Pinturicchio, la domestica albanese, 47 anni, portava via qualche oggetto "di famiglia": stoviglie antiche, posate in argento, bicchieri in cristallo. Ma anche biancheria da corredo, senza trascurare due belle pellicce in visone.

«Tanto la signora è anziana, mica si rende conto», è stato il ragionamento alla base dei furti. Così la domestica ogni volta che entrava in casa, due volte alla settimana, arrivava con un oggetto da bancarella, pronta a posizionarlo esattamente lì dove c'era un pezzo d'arredamento di pregio. Che puntualmente infilava in borsa prima di uscire.

Con sangue freddo e costanza, la colf aveva portato via alla vedova 107 pezzi, per un valore complessivo di circa 40 mila euro. Era sicura che sarebbe andato tutto liscio: la datrice di lavoro, ormai indebolita dall'età, non avrebbe fatto caso.

Nulla di più sbagliato. Perché la signora, lucidissima, non solo ha notato tutto. Ma ha pensato subito di rivolgersi alla polizia, decisa a recuperare le sue cose. Il 15 febbraio scorso ha sporto denuncia al commissariato Villa Glori e ha avuto ragione.

Anche grazie al racconto tempestivo e circostanziato dell'83enne, i poliziotti diretti da Anna Galdieri hanno sospettato immediatamente della colf: del resto era l'unica persona a entrare in casa così spesso.

Le indagini in poco tempo sono arrivate a una svolta. Gli agenti hanno intercettato tutta la refurtiva, che era già imballata dentro degli scatoloni chiusi, pronta per essere spedita in Albania. Un parte è stata ritrovata nell'appartamento della 47enne in via Flaminia, il resto nell'abitazione del suo compagno, ignaro di tutto. La domestica è stata denunciata in stato di libertà per furto. Non rubava per rivendere, ma per fare regali alla sua famiglia.