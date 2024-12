I COLONI HANNO ROTTO I COJONI – IN CISGIORDANIA DECINE DI COLONI HANNO DATO FUOCO A EDIFICI E VEICOLI PALESTINESI NEL VILLAGGIO DI BEIT FURIK, A SUD-EST DI NABLUS: LA RABBIA È ESPLOSA DOPO L’EVACUAZIONE DI UN AVAMPOSTO ILLEGALE COSTRUITO SUL TERRITORIO PALESTINESE – DUE AGENTI DELLA POLIZIA DI FRONTIERA SONO RIMASTI FERITI NEGLI SCONTRI - I COLONI, DOPO IL MASSACRO DEL 7 OTTOBRE COMPIUTO DA HAMAS, HANNO INTENSIFICATO GLI ATTACCHI VERSO I PALESTINESI E…

(ANSA) - Decine di coloni hanno dato fuoco a edifici e veicoli palestinesi, dopo che le truppe hanno demolito tre condomini in un vicino insediamento in Cisgiordania. L'ente di controllo Yesh Din afferma che i coloni hanno incendiato la casa di una famiglia di sette persone a Huwara, nonché due veicoli. Il gruppo ha riferito che i vicini hanno salvato la famiglia dall'incendio, ma il padre è stato attaccato con pietre e bastoni ed è stato ricoverato in ospedale con fratture craniche.

Ynet riferisce che i coloni hanno incendiato anche una casa in costruzione, un negozio di alimentari e un veicolo a Bayt Furik, vicino a Nablus. Secondo l'Amministrazione civile, che gestisce gli affari civili in Cisgiordania, la costruzione illegale dell'avamposto era avvenuta su terreni privati palestinesi nei pressi di Nablus. Due agenti della polizia di frontiera sono rimasti feriti negli scontri con i coloni.

I media palestinesi riportano che in seguito all'evacuazione dell'avamposto illegale, decine di coloni sono arrivati ;;nelle città palestinesi nella zona di Nablus e hanno dato fuoco a diverse case. La violenza dei coloni contro i palestinesi è aumentata vertiginosamente dopo il massacro di Hamas del 7 ottobre 2023, le forze di sicurezza sono state accusate di aver chiuso un occhio sugli attacchi.

