COLPO DI SCENA NEL CASO DIABOLIK - PER L’OMICIDIO DELL’ULTRA’ LAZIALE C'È UN SOSPETTATO: È LATITANTE - IL KILLER, ZOPPO AD UNA GAMBA SI SAREBBE AVVICINATO A PISCITELLI E LO AVREBBE FREDDATO A TRADIMENTO - LA RICOSTRUZIONE ALLONTANA QUELLA CHE GLI INVESTIGATORI DEFINISCONO COME "UNA BARZELLETTA", LA STORIA DELL’ORO AFRICANO TIRATO IN BALLO DA FABIO GAUDENZI…

Emilio Orlando per leggo.it

C’è un sospettato. I poliziotti sanno nome, cognome e soprannome. È romano e legato all’ambiente del narcotraffico. Per l’omicidio di Diabolik, il leader degli Irriducibili freddato ad agosto si è arrivati alla svolta investigativa. Fabrizio Piscitelli, assassinato su una panchina del parco degli Acquedotti a Roma lo scorso 7 agosto con un colpo di pistola sparato dietro la nuca all’altezza dell’orecchio.

Le indagini della sezione omicidi della squadra mobile della questura, che indaga per omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso, sembrano esser arrivate a un punto chiave. Si sta stringendo attorno ad un sospettato che al momento è irreperibile. Il killer, leggermente zoppo ad una gamba, che ha sparato con la pistola quasi a bruciapelo, si sarebbe avvicinato a Diablo e lo avrebbe freddato a tradimento senza dargli nemmeno il tempo di reagire.

A poca distanza c’era anche l’autista cubano, con un passato di addetto alla reception di una struttura religiosa della Capitale e guardia spalle di troupe televisive impegnate in inchieste giornalistiche. Lo straniero che lavorava alle dipendenze di Piscitelli da una settimana e che ha assistito all’ esecuzione ha fornito agli investigatori elementi utili oltre che per ricostruire la dinamica, anche per l’identificazione del presunto assassino.

La moglie di Diabolik e i familiari hanno riferito anche loro particolari che sembrano combaciare con il racconto del testimone oculare. La telecamera di video sorveglianza del palazzo di fronte alla scena del crimine ha immortalato e restituito alla polizia le immagini della fuga del sicario. Gli esami antropometrici sulla sagoma che fuggiva verso il marciapiedi opposto alla panchina dove giaceva il cadavere, sembrano anche avvalorare i racconti delle tante persone che a quell’ ora frequentavano il parco.

La fuga in moto è stata ripresa anche da altre telecamere installate nell’ isolato. Il delitto così efferato del leader della Curva Nord sembra maturato per vecchie ruggini che correvano fra i due. La ricostruzione allontana quella che gli investigatori definiscono come «una barzelletta», la storia dell’oro africano tirato in ballo da Fabio Gaudenzi. Questa ipotesi è stata accantonata dalla Procura. Nelle prossime ore potrebbero esserci colpi di scena.

