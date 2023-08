COME AFFASCINA MARTA FASCINA! – SARÀ L’ARIA DA VEDOVA INCONSOLABILE MA LA FINTA MOGLIE DEL DEFUNTO CAV ACCENDE I BOLLENTI SPIRITI DEI MASCHIETTI: È L’OTTAVA DONNA PIÙ DESIDERATA IN ITALIA – SUL PODIO? AL PRIMO POSTO C’È LA FUTURA MAMMA FEDERICA PELLEGRINI, SEGUE BELEN RODRIGUEZ E POI ELISABETTA GREGORACI - DILETTA LEOTTA È SESTA, GIULIA SALEMI SETTIMA. ALL'ULTIMO POSTO C'E'...

Comunicato stampa “Incontri Extra-Coniugali”

federica pellegrini filippo magnini 2

Marta Fascina è ottava. Sul podio Federica Pellegrini, Belén Rodríguez ed Elisabetta Gregoraci. Ecco le donne più desiderate dagli italiani in questo momento dell’anno in cui i giornali di gossip ed i social pullulano di scatti di bellezze sexy in topless o in bikini.

Anche quest’anno Incontri-ExtraConiugali.com, il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, ha realizzato il suo ormai consueto sondaggio sulle vip più desiderate dagli italiani.

belen rodriguez 2

«Le celebrity che si denudano sempre di più sui social contribuiscono ad incendiare gli animi e la propensione al tradimento raggiunge ad agosto il picco più elevato rispetto a qualunque altro periodo dell’anno» commenta Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Sul podio delle più desiderate troviamo quest’anno Federica Pellegrini, Belén Rodríguez ed Elisabetta Gregoraci. Al quarto posto troviamo poi Caterina Balivo seguita da Matilde Brandi (quinta), Diletta Leotta (sesta) e Giulia Salemi (settima). E poi ancora, a sorpresa, all’ottavo posto troviamo anche Marta Fascina che insieme a Paola Di Benedetto (nona) e ad Alessia Marcuzzi (decima) chiude la classifica.

Il ranking delle vip più desiderate di questa lunga caldissima estate si basa sul “Sondaggio di Agosto 2023” realizzato da Incontri-ExtraConiugali.comdal 24 al 31 luglio 2023, su un campione di mille iscritti al portale.

«Ad agosto il sole porta ad un aumento del testosterone e le tentazioni aumentano anche per via dei corpi più scoperti per il caldo. Certo è che agosto è il mese in cui storicamente si tradisce di più» sottolinea Alex Fantini.

elisabetta gregoraci

Ma se fino ad appena 5 anni fa agosto era anche il mese in cui finivano la maggior parte delle relazioni, determinando poi l’intasamento dei tribunali nei successivi mesi di settembre ed ottobre per via dei divorzi e delle separazioni, questo oggi —grazie anche ad Incontri-ExtraConiugali.com—non accade più.

Il sito garantisce una rapida scappatella romantica a chi è in fuga da un matrimonio infelice oppure opprimente, ma anche e soprattutto a chi desidera una valvola di sfogo per salvare un rapporto preesistente.

berlusconi marta fascina matrimonio berlusconi fascina silvio berlusconi marta fascina silvio berlusconi marta fascina MARTA FASCINA E SILVIO BERLUSCONI NELLA CASA DI ROMA marina berlusconi MARTA FASCINA MARTA ANTONIA FASCINA licia ronzulli matrimonio berlusconi fascina

alessia marcuzzi 5 giulia salemi giulia salemi diletta leotta alessia marcuzzi 2 diletta leotta diletta leotta diletta leotta giulia salemi pierpaolo pretelli alessia marcuzzi 6