COME DAGORIVELATO, L'INTERVISTA A RATZINGER DI MASSIMO FRANCO ERA UN TENTATIVO DI MONSIGNOR GEORG GÄNSWEIN DI RILANCIARSI - NON E' UN CASO CHE SIA PROPRIO IL PRELATO TEDESCO, MOLTO AMATO DALLE DAMAZZE ROMANE MA FINITO NEL DIMENTICATOIO DOPO LO SCANDALO VATILEAKS, A SCRIVERE AL DIRETTORE DEL "CORRIERE" LUCIANO FONTANA PER RINGRAZIARE "PER LA VISITA, L'INTERVISTA E LE VIGNETTE DI GIANNELLI"

MASSIMO FRANCO

Da www.corriere.it

Un ringraziamento triplice. Per la «visita al monastero Mater Ecclesiae», per l'articolo che ne è scaturito. E per le «due vignette portate come dono di Emilio Giannelli al Papa emerito». A scrivere, in un messaggio inviato al direttore del Corriere, Luciano Fontana, è monsignor Georg Gänswein, Prefetto della Casa pontificia e segretario personale di Joseph Ratzinger.

benedetto xvi ratzinger e georg gaenswein 3

Il messaggio arriva dopo la pubblicazione del colloquio con Benedetto XVI, in cui il Papa emerito spiegava — «con un filo di voce, e sforzandosi di scandire bene ogni parola» — che «non ci sono due Papi. Il Papa è uno solo…», e che quella di dimettersi, otto anni fa, «è stata una decisione difficile, ma l’ho presa in piena coscienza e credo di avere fatto bene. Alcuni miei amici un po’ “fanatici” sono ancora arrabbiati, non hanno voluto accettare la mia scelta. Penso alle teorie cospirative che l’hanno seguita: chi ha detto che è stato per colpa dello scandalo di Vatileaks, chi di un complotto della lobby gay, chi del caso del teologo conservatore lefebvriano Richard Williamson. Non vogliono credere a una scelta compiuta consapevolmente. Ma la mia coscienza è a posto».

benedetto xvi ratzinger e georg gaenswein 1

Durante la visita, il direttore del Corriere aveva consegnato al Papa emerito una cartellina contenente due caricature che Emilio Giannelli — storico vignettista del Corriere della Sera, apprezzato da Benedetto — aveva disegnato per lui. «Osserva a lungo la prima, e sorride. Poi passa alla seconda, e il sorriso si allarga in una risata», aveva scritto Massimo Franco nel suo articolo, annotando poi le parole del Papa emerito: «Giannelli è una persona spiritosa».

georg ganswein

L'INTERVISTA DI MASSIMO FRANCO A PAPA BENEDETTO SUL "CORRIERE DELLA SERA" È UN TENTATIVO DI "RILANCIO" DI GEORG GÄNSWEIN, FINORA ABITUATO AD APPARIRE SU RIVISTE DI SECOND'ORDINE. IL REPULISTI DELLA SUA IMMAGINE È FORSE UNA CAPTATIO BENEVOLENTIAE DI MASSIMO FRANCO ASPIRANTE (DICONO I PETTEGOLI CON LA TONACA) DIRETTORE DEL CORRIERONE? O È UN TENTATIVO DI ANDREA TORNIELLI, DA SEMPRE PRESS AGENT DEL VANITOSO PRELATO TEDESCO, DI APPRODARE COME VATICANISTA IN VIA SOLFERINO VISTO CHE PAPA FRANCESCO NON LO VUOLE PIÙ VEDERE NEANCHE IN FOTO?

andrea tornielli papa francesco andrea tornielli