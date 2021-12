COME EVITARE DI TRASFORMARE IL NATALE IN UN VAFFANCULO! – ALTRO CHE PACE, AMORE E SERENITÀ. LE FESTE SONO SPESSO UN MOMENTO PER RIAPRIRE FAIDE FAMILIARI, TRA LO STRESS DEI REGALI E CENONI CON INVITATI CHE NON SOPPORTATE – I CONSIGLI DELLA PSICOTERAPEUTA: “TRASCORRETE LE FESTE CON CHI VI STA VERAMENTE A CUORE, E FOCALIZZATE LA CONVERSAZIONE SU…”

Valentina Arcovio per “il Messaggero”

Altro che pace, amore e serenità. Le feste natalizie, spesso, diventano l' occasione per riaprire vecchie ferite e far esplodere vere e proprie faide familiari. È in questo periodo dell' anno, va ricordato per comportarsi di conseguenza, che si risvegliano le tensioni familiari, e non solo.

«Il periodo di festa coincide con la fine dei dodici mesi, dei bilanci» spiega Paola Vinciguerra, psicoterapeuta, presidente dell' Associazione Europea Dusturbi da Attacchi di Panico (Eurodap) e direttore scientifico di Bioequilibrium. «Non va sottovalutato, inoltre, che il periodo delle festività natalizie - aggiunge - è relativamente lungo e le occasioni di sedersi a tavola con parenti che non vediamo da tempo è senza dubbio maggiore. Ciò ci può mettere a confronto con il nostro passato che non sempre rievoca sensazioni positive».

IL REGALO

A fare il resto sono lo stress della corsa ai regali, all' organizzazione di pranzi e cene con i cari, e alle recite dei figli e dei nipoti. «Sarà per via del poco tempo a disposizione e dei budget sempre più risicati per colpa della crisi - conferma Vinciguerra - ma fare i regali di Natale può diventare per molti un vero e proprio stress. La difficile ricerca del pensiero giusto può portare ansia».

«Le festività hanno il compito simbolico di diventare il nostro luogo sicuro - dice l' esperta - non uno spazio fisico fatto di sfoggi nel quale rifugiarsi. Uno spazio mentale in cui ritrovare la sensazione di famiglia o di pace riuscendo a staccarsi dalla realtà di tutti i giorni». Una sorta di tregua con se stessi e gli altri.

Ma ci si può riappropriare del vero valore di questa festività, evitando e superano i conflitti che spesso scatena? «Innanzitutto bisogna concentrarsi e organizzarsi per evitare di divenire facili prede del nervosismo. Un atteggiamento così distrugge una giornata», dice Vinciguerra. «Laddove è possibile sarebbe bene concentrarvi sulla sincerità e sul vero affetto - continua - piuttosto di cedere ad inutili e sterili formalismi.Concedetevi di trascorrere le feste con chi vi sta veramente a cuore. Evitare il più possibili anche le ipotesi conflittuali». Impegnarsi a rinviare le discussioni e proteggersi.

LA CONVERSAZIONE

«Focalizzare la conversazione su un terreno neutrale, magari su qualcosa su cui condividete l' opinione», dice Vinciguerra. Insomma, una strategia vera e propria .

Le feste, d' altronde, non vengono vissute da tutti allo stesso modo. E se, questi incontri, diventassero un buon esercizio di autocontrollo per non far naufragare tutto in un clamoroso litigio?

