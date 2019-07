COME FAR FRUTTARE I SOLDI DI PAPARINO - PETRA ECCLESTONE HA VENDUTO LA SUA MEGA-VILLA DI HOLMBY HILLS A LOS ANGELES PER LA CIFRA RECORD DI 120 MILIONI DI DOLLARI: LA PROPRIETÀ DI OLTRE 5.200 METRI QUADRI CONTA BEN 123 STANZE, UNA DISCOTECA, DIVERSE VASCHE PIENE DI PESCI ESOTICI, OLTRE ALLA PISCINA, ALLA SPA, AL CAMPO DA TENNIS E PERSINO A UN SALONE DA PARRUCCHIERE – IL COMPRATORE RESTA TOP-SECRET…(VIDEO)

Simona Marchetti per "www.corriere.it"

la casa di petra ecclestone 1

Anche se ha dovuto abbassare le pretese e accontentarsi (si fa per dire) di poco più della metà della cifra che voleva tre anni fa, i 120 milioni di dollari (pari 106 milioni di euro) incassati da Petra Ecclestone dalla vendita della sua mega-villa di Holmby Hills, uno dei quartieri più chic e cari di Los Angeles, sono comunque un record, se non altro per lo Stato della California.

bernie e petra ecclestone

E contando che il sontuoso castello era stato acquistato per 85 milioni di dollari (ovvero, 75 milioni di euro), ciò significa che l'ereditiera - che nel 2017 ha divorziato da James Stunt, dal quale ha avuto tre figli, e ora si appresta a sposare il venditore di automobili, Sam Palmer - ci ha pure guadagnato 35 milioni, dimostrando di saper far fruttare al meglio i soldi di papà Bernie.

Candyland

la casa di petra ecclestone 2

Conosciuta con il nome di «The Manor» - ma anche di «Candyland», in memoria della moglie di Aaron Spelling, Candy, per la quale il produttore l'aveva comprata nel 1991 - la vasta proprietà di oltre 5.200 metri quadri (è larga quasi 460 metri in più della Casa Bianca) conta ben 123 stanze, molte delle quali sono state completamente ristrutturate dalla secondogenita dell'ex boss della Formula Uno, che ha voluto anche una discoteca nel seminterrato e diverse vasche piene di pesci esotici, oltre naturalmente alla piscina, alla spa, al campo da tennis e persino a un salone da parrucchiere.

la casa di petra ecclestone 11

Top-Secret

Se l'ammontare della vendita è stato reso noto, il compratore resta però top-secret (come riporta il Daily Mail, il Los Angeles Times ha rivelato che l'acquirente era rappresentato da Jeff Hyland della Hilton & Hyland di Beverly Hills).

la casa di petra ecclestone 12

In ogni caso Petra non resterà di certo una homeless: di recente infatti la figlia di Ecclestone si è comprata una nuova magione a Brentwood per 22,7 milioni di dollari (20 milioni di euro).

la casa di petra ecclestone 10

la casa di petra ecclestone 3 ecclestone la casa di petra ecclestone 5 la casa di petra ecclestone 9 petra ecclestone le ecclestone petra ecclestone ecclestone james stunt petra ecclestone la casa di petra ecclestone 7 la casa di petra ecclestone 8 la casa di petra ecclestone 6 ECCLESTONE CON LA MOGLIE petra ecclestone le ecclestone TAMARA ECCLESTONE SU PLAYBOY ECCLESTONE TAMARA ECCLESTONE SU PLAYBOY TAMARA ECCLESTONE SU PLAYBOY TAMARA ECCLESTONE SU PLAYBOY TAMARA ECCLESTONE SU PLAYBOY TAMARA ECCLESTONE PETRA ECCLESTONE PETRA ECCLESTONE TAMARA ECCLESTONE PETRA ECCLESTONE PETRA ECCLESTONE PETRA ECCLESTONE PETRA ECCLESTONE TAMARA ECCLESTONE TAMARA ECCLESTONE SU PLAYBOY TAMARA ECCLESTONE EREDITIERE: PETRA ECCLESTONE PETRA E TAMARA ECCLESTONE TAMARA ECCLESTONE TAMARA ECCLESTONE SU PLAYBOY TAMARA ECCLESTONE la casa di petra ecclestone 4