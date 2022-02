9 feb 2022 17:42

COME FARÀ ORA A PULIRE L'ARGENTERIA? - CLAUDIA RIVELLI, SORELLA DI ORNELLA MUTI, VA A PROCESSO: LA PROCURA DI ROMA HA CHIESTO E OTTENUTO IL GIUDIZIO IMMEDIATO PER TRENTA PERSONE, TRA CUI ANCHE L’ATTRICE, PER IL TRAFFICO DI DROGA DELLO STUPRO - GIÀ FINITA IN MANETTE, SI ERA DIFESA SOSTENENDO DI USARE LA SOSTANZA PER PULIRE L’ARGENTERIA…