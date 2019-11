26 nov 2019 17:41

COME TI "AMAZON" IL BLACK FRIDAY – PANICO PER I DROGATI DEGLI ACQUISTI: I DIPENDENTI DI DUE CENTRI DI SMISTAMENTO A TORINO E CUNEO HANNO DECISO DI SCIOPERARE IN VISTA DEL SUPER VENERDÌ DI SCONTI SULLA PIATTAFORMA – LA PROTESTA NASCE PER DENUNCIARE “I CARICHI DI LAVORO ESTENUANTI” DURANTE QUESTI GIORNI. NON SI TRATTA DI DIPENDENTI DIRETTI DI AMAZON, MA DI SOCIETÀ TERZE DI CONSEGNA…