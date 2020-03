COME VANNO IN PANICO I NEWYORKESI, NON CI VA NESSUNO – SE AVETE PERCULATO IL VOSTRO VICINO DI CASA CHE HA FATTO SCORTE IN CASA PER PAURA DEL CORONAVIRUS, NON AVETE ANCORA VISTO COSA È SUCCESSO NEI SUPERMERCATI DI NEW YORK DOPO LA CONFERMA DEL PRIMO CASO DI CONTAGIO IN CITTÀ – NEI MARKET SI SONO VISTE SCENE DA URLO: GENTE ARRAMPICATA SUGLI SCAFFALI

DAGONEWS

new york, panico da coronavirus 9

Prima del coronavirus, a New York è già arrivato il panico. Dopo la notizia del primo caso in città, gli abitanti della metropoli hanno iniziato saccheggiare i supermercati facendo scorte di cibo e di medicinali.

Alcuni video girati nei market si vedono persone in preda alla frenesia che fanno scorta di carta igienica, acqua in bottiglia, salviette disinfettanti. In molti si sono arrampicati sugli scaffali per scartare pacchi di prodotti ancora imballati, mentre fuori centinaia di persone munite di carrello attendevano di poter fare il loro ingresso.

new york, panico da coronavirus 7

Negli Usa le persone positive al tampone sono 88. E intanto è stato confermato il secondo decesso legato al virus, sempre nello stato di Washington. L'uomo che è morto sabato aveva 70 anni ed era "condizioni di salute scarse", secondo l'ufficio di sanità pubblica nella contea di King, la più popolosa dello stato e sede di Seattle, città di oltre 700.000 abitanti.

new york, panico da coronavirus 5

A New York è stato confermato il suo primo caso di positività: «La paziente, una donna di circa 30 anni, ha contratto il virus mentre viaggiava in Iran ed è attualmente isolata nella sua casa», ha detto ieri sera il governatore Andrew Cuomo, aggiungendo che la paziente «non è in gravi condizioni ed è in una situazione controllata da quando è arrivata a New York». Lo stato della Florida ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria dopo che sono stati rilevati i primi due casi di coronavirus. Si tratta di due persone tra cui - spiegano le autorità locali - una che ha viaggiato in Italia.

new york, panico da coronavirus 4

new york, panico da coronavirus 3 new york, panico da coronavirus 2 new york, panico da coronavirus 10 new york, panico da coronavirus 12 new york, panico da coronavirus 8 new york, panico da coronavirus 1 new york, panico da coronavirus 11 new york, panico da coronavirus 13 new york, panico da coronavirus 6