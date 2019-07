COMPAGNI DI MERANDA – PER IL CASO DEI FONDI RUSSI ALLA LEGA È INDAGATO GIANLUCA MERANDA. PERQUISIZIONI ANCHE A CASA DI FRANCESCO VANNUCCI, CHE IERI HA DETTO DI ESSERE STATO PRESENTE AL COLLOQUIO ALL’HOTEL METROPOL CON GIANLUCA SAVOINI – VANNUCCI HA DETTO CHE “LO SCOPO DELL’INCONTRO ERA PRETTAMENTE PROFESSIONALE”, MERANDA HA ESCLUSO CHE SALVINI SAPESSE QUALCOSA DELL’INCONTRO, MA…

GIANLUCA MERANDA 1

La guardia di finanza di Milano, su delega della procura, sta effettuando una perquisizioni dall'avvocato Gianluca Meranda, il legale romano che ha ricevuto contestualmente un avviso di garanzia, ed è quindi indagato, nell'ambito dell'inchiesta per corruzione internazionale sul caso dei presunti fondi russi alla Lega. Alla perquisizione dovrebbe essere presente anche il pm milanese Gaetano Ruta e un esponente dell'ordine degli avvocati di Roma.

FRANCESCO VANNUCCI

Gli uomini della guardia di finanza sono entrati a casa di Francesco Vannucci a Suvereto, in provincia di Livorno, chiedendo di parlare con l'ex bancario. Vannucci e Meranda sono le due persone che si sono fatte avanti dicendo di aver partecipato all'incontro all'hotel Metropol di Mosca dove era presente anche Gianluca Savoini.

gianluca meranda

Ieri Vannucci ha detto di essere stato presente al colloquio nell'albergo moscovita dove si sarebbe svolta la trattativa per un affare sul petrolio che doveva anche servire, stando a una registrazione, a far arrivare, da un lato, soldi alla Lega e dall'altro tangenti a funzionari russi. Vannucci ha, però, spiegato di essere stato presente "in qualità di consulente esperto bancario che da anni collabora con l'avvocato Gianluca Meranda", il legale romano che già nei giorni scorsi era venuto allo scoperto, ha aggiunto: "Lo scopo dell'incontro era prettamente professionale e si è svolto nel rispetto dei canoni della deontologia commerciale. Non ci sono state situazioni diverse rispetto a quelle previste dalle normative che disciplinano i rapporti di affari".

salvini savoini

Nei giorni scorsi, Meranda aveva raccontato di aver avuto con Gianluca Savoini, il leghista presidente dell'associazione LombardiaRussia e indagato per corruzione internazionale, "incontri precedenti" anche in Italia. "Durante il nostro incontro a Mosca, dove si è trattato di una normale operazione professionale - ha aggiunto - non era presente Matteo Salvini ed escluderei che lui sapesse qualcosa di questo incontro".

SAVOINI D AMICO

"Grazie, buongiorno, ma ora preferisco non fare dichiarazioni", ha detto oggi Vannucci rispondendo ai cronisti mentre rincasava nella sua villetta di Suvereto in provincia di Livorno, dove vive con la madre. L'uomo ha anche messo in evidenza la sua necessità di stare vicino alla madre per motivi di salute.

savoini salvini savoini HOTEL METROPOL MOSCA 1 matteo salvini vladimir putin gianluca savoini GIANLUCA SAVOINI AL VERTICE FRA I MINISTRI DELL INTERNO NEL LUGLIO DEL 2018 A MOSCA GIANLUCA SAVOINI