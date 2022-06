9 giu 2022 12:46

I COMPLOTTISTI SI SCATENANO PER IL SUICIDIO DI MARK MIDDLETON, EX CONSIGLIERE DI BILL CLINTON - IL "DAILY MAIL" COLLEGA L'EPISODIO AD ALTRI 23 CASI DI "GENTE MORTA GIOVANE" DOPO AVER IN QUALCHE MODO INCROCIATO I CLINTON - E' UNA DELLE TEORIE COSPIRATIVE DIFFUSE IN AMERICA, RIBATTEZZATA "CLINTON BODY COUNT", RILANCIATA, TRA GLI ALTRI, DA UNA DEPUTATA REPUBBLICANA, DA UN SITO DI ULTRADESTRA E, FINO AL 2016, ANCHE DA DONALD TRUMP...