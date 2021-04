30 apr 2021 19:38

LE CONDIZIONI DI BERLUSCONI NON SONO BUONE - CHI HA PARLATO CON LUI L’HA TROVATO MENTALMENTE UN PO' SPOSSATO, ALTERNA MOMENTI DI GRANDE LUCIDITÀ E BRILLANTEZZA AD ALTRI IN CUI È PIÙ CONFUSO - “ITALIA OGGI”: “E’ DA VENTI GIORNI AL SAN RAFFAELE MA NON E’ UN RICOVERO STRATEGICO AI FINI PROCESSUALI. NON STA BENE PER GLI STRASCICHI DEL COVID” - “LA SUCCESSIONE IN FORZA ITALIA? LA SOLUZIONE PREDILETTA DAL CAVALIERE SAREBBE LA FIGLIA MARINA”