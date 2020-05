IL CORONAVIRUS PESCA PESKOW - IL PORTAVOCE DI PUTIN E' POSITIVO: “SONO MALATO E STO RICEVENDO CURE” HA DETTO DAL LETTO DELL’OSPEDALE – NESSUN RISCHIO PER LO ZAR VLAD CHE DA DIVERSE SETTIMANE GOVERNA IL PAESE AL COLLASSO NEL RIFUGIO DI NOVO-OGARYOVO IN TOTALE AUTO-ISOLAMENTO

Da "Agi"

DMITRIJ PESKOV E PUTIN

Dmitri Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin, ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. All'agenzia di stampa Ria Novosti ha riferito di essere ricoverato in ospedale. "Sì, sono malato e sto ricevendo cure", ha affermato Peskov, confermando di avere il virus.

Il presidente russo Vladimir Putin è in auto-isolamento da diverse settimane e non è chiaro quanto sia stato a contatto di recente con Peskov. I giornalisti che seguono il Cremlino hanno sottolineato che l'ultima volta che Peskov è apparso in pubblico, in un incontro con Putin, era il 30 aprile scorso.

DMITRIJ PESKOV

Il portavoce del Cremlino non è il primo rappresentante dei vertici della Federazione a risultare positivo al Covid-19: il premier Mikhail Mishustin ha annunciato il 30 aprile di essere stato contagiato.

DMITRIJ PESKOV E TATJANA NAVKA

Il primo maggio era stato il ministro delle Costruzioni, Vladimir Yakushev, a rivelare di essere ricoverato per coronavirus mentre il 6 maggio e' stata la volta della ministra della Cultura, Olga Lyubimova, a riferire di essere risultata positiva al Covid-19.

DMITRIJ PESKOV E TATJANA NAVKA YELIZAVETA PESKOVA CON IL PADRE dmitry peskov yelizaveta peskova con il padre dmitri peskov