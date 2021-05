COSA CI NASCONDE IL PENTAGONO SUGLI UFO? – I PILOTI DELLA MARINA MILITARE USA ULTIMAMENTE STANNO AVVISTANDO MOLTI STRANI OGGETTI, CHE SI MUOVONO CON TRAIETTORIE STRANE: VENGONO DALLO SPAZIO OPPURE DA LABORATORI SEGRETI RUSSI O CINESI? – LE DICHIARAZIONI DI OBAMA E LA BATTAGLIA DEL VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI INTELLIGENCE DEL SENATO AMERICANO RUBIO PER DECLASSIFICARE I RAPPORTI GOVERNATIVI – VIDEO

2- IL GOVERNO USA STA PER ANNUNCIARE QUALCOSA DI IMPORTANTE SUGLI UFO

Da www.esquire.com

Era un po' che non se ne sentiva parlare ad alti livelli e invece eccoli tornati in auge a solcare i nostri cieli. Esatto, parlo degli UFO. Negli anni Settanta il boom degli oggetti volanti non identificati fu tale che divennero un'icona pop planetaria e anche le discussioni sugli alieni esplosero ovunque, seguite da film, fumetti e tutto quanto.

Con il passare dei decenni e con l'avanzamento delle tecnologie e dell'esplorazione spaziale tutto questo parlare di UFO a livello mainstream è un po' calato (al di là del fatto che è rimasto un bel tema per qualche film o serie). Negli ultimi 10 anni qualsiasi oggetto che vedevamo nel cielo poteva essere identificato in pochi minuti, il numero di droni, satelliti e velivoli di ogni tipo è triplicato e il concetto di oggetto misterioso si è un po' spento.

Ultimamente però i piloti della Marina Militare degli Stati Uniti stanno vedendo molti strani oggetti che sembrano essere molto più veloci e manovrabili dei loro aerei. Spesso li chiamano UAP (Unidentified Aerial Phenomenon). Uno dei personaggi che sta mettendo in risalto più di tutti queste testimonianze e questi filmati è Christopher Mellon, che è stato vice segretario della difesa per l'intelligence sotto Clinton e Bush.

Secondo Mellon non stiamo facendo abbastanza per controllare questa nuova ondata di avistamenti. Lui stesso ha consegnato 3 video di UFO al New York Times che hanno fatto il giro del mondo e che non sono mai stati smontati o "risolti" da nessuno.

"È bizzarro che uno come me sia costretto a fare cose del genere per attirare l'attenzione su un un problema di sicurezza nazionale come questo" ha detto al programma televisivo 60 Minutes.

In effetti questo problema lo ha confermato anche il senatore degli Stati Uniti Marco Rubio, dicendo: "Tutto ciò che entra in uno spazio aereo e non dovrebbe esserci, è una minaccia".

Più che agli alieni naturalmente si pensa a nuove tecnologie cinesi o russe, che secondo gli americani più paranoici entrano nel loro territorio per fare chissà cosa.

Certo ci sono anche molte teorie sul fatto che siano semplicemente errori, nel senso di segnali male interpretati, effetti ottici, ombre strane. Ma è sempre meglio stare con gli occhi aperti. Sarà mica la volta buona che sono arrivati davvero?

Le risposte a quanto pare arriveranno presto e il governo degli Stati Uniti si muoverà presto per risolvere queste richieste di analisi e controllo meticoloso su ogni testimonianze del genere, soprattutto da parte di militari.

3 - LE ALLUSIONI DI OBAMA, IL DOSSIER DEL PENTAGONO: ADESSO L'AMERICA PRENDE SUL SERIO GLI UFO

Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

Mentre Elon Musk continua a collaudare astronavi che dovrebbero portare l'uomo su Marte, cresce il numero dei miliardari che investono nello spazio e torna la competizione tra potenze con Cina e Russia decise a creare una base comune sulla Luna dove anche gli Stati Uniti stanno per tornare, prepariamoci a nuove rivelazioni che ci renderanno meno scettici su UFO ed extraterrestri: ormai ne parla seriamente anche Barack Obama e a giugno il Pentagono e i servizi segreti Usa presenteranno al Congresso un rapporto sugli avvistamenti di oggetti non identificati che farà rumore.

Quando arrivò alla Casa Bianca, nel 2009, Barack Obama tentò un esperimento di democrazia diretta chiedendo ai cittadini di dirgli, via Internet, quali fossero, secondo loro, le priorità da affrontare. Il risultato - primo, la liberalizzazione della marijuana, secondo togliere il vincolo top secret del Pentagono sulle informazioni sugli UFO - fece cadere le braccia al presidente che archiviò subito quel test.

Dodici anni dopo, però, mentre la cannabis è stata legalizzata in molti Stati dell'Unione anche sull'onda di referendum popolari, lo stesso Obama, intervistato dalla Cbs , ha parlato degli avvistamenti di oggetti non identificati e di possibilità di vita extraterrestre non come stranezze messe in giro da personaggi eccentrici, ma come qualcosa da studiare a fondo.

«Perché» ha aggiunto «la verità è che spesso abbiamo trovato oggetti nei cieli dei quali non sappiamo spiegare la natura. Non sappiamo come fanno a muoversi in quel modo, con quelle traiettorie. Bisogna continuare a indagare per capire di cosa si tratta». La sortita di un ex presidente su una materia così controversa fa sensazione, visto che per decenni discutere di dischi volanti e marziani è stato considerato un esercizio puerile anche dalla politica.

Con l'unica eccezione di un ex leader dei senatori democratici, Harry Reid, che 15 anni fa fece stanziare 22 milioni di dollari per uno studio segreto del Pentagono sulla natura degli oggetti volanti più volte avvistati, il Congresso non ha mai preso sul serio questa materia: molti parlamentari, soprattutto conservatori, hanno considerato queste ricerche uno spreco di denaro dei contribuenti.

Nell'America polarizzata di oggi le parole di Obama potrebbero anche innescare un altro conflitto culturale tra destra e sinistra. Ma stavolta forse non accadrà perché la quantità di avvistamenti inspiegabili registrati da militari che di certo non hanno inventato storie e il timore che alcuni di questi oggetti che volano a velocità pazzesche e cambiano traiettoria e quota come se non fossero condizionati dalle leggi della fisica possano venire non dallo spazio ma da laboratori segreti russi o cinesi hanno spinto un leader repubblicano a chiedere di fare luce: nell'autunno scorso, quando era ancora presidente della Commissione Servizi segreti del Senato, Marco Rubio ha ottenuto dal presidente Trump l'inserimento del rapporto della National Intelligence e del Pentagono al Congresso, e il relativo stanziamento, nelle misure di emergenza varate per fronteggiare la pandemia.

E la sortita di Obama è stata presa sul serio e rilanciata anche da Tucker Carlson, il conduttore più seguito dal pubblico conservatore della Fox, mentre John Ratcliffe, direttore dei serivizi segreti negli anni di Trump, avverte che il rapporto del mese prossimo farà rumore: conterrà molti elementi che il Pentagono non ha mai rivelato.

Del resto gli stessi militari da anni danno conto sempre più spesso di avvistamenti inspiegabili. In questo campo, poi, cresce anche un'altra dimensione: l'esplorazione dello spazio lontano.

Fin qui gli astronomi hanno temuto il ridicolo nella ricerca di altri mondi abitati. Ma libri come Extraterrestrial dello scienziato di Harvard Avi Loeb e i progressi tecnologici che consentono di avvistare migliaia di pianeti di stelle lontane e di selezionare con l'intelligenza artificiale miliardi di dati per capire dove è possibile qualche forma di vita, aprono nuovi spazi di ricerca dando credibilità agli scienziati visionari: quelli che hanno rotto gli schemi dei colleghi più ortodossi e timorosi di cadere nel ridicolo.

Nella sola Via Lattea, la nostra galassia, ci sono da 100 a 400 miliardi di stelle come il Sole, con i loro pianeti. Da qualche parte potrebbero essersi create condizioni come quelle che abbiamo sulla Terra. E i nuovi telescopi - quelli al suolo e quelli in orbita - esplorano spazi sempre più lontani: è nella natura dell'uomo anche se c'è chi dice che, con tutti i problemi che abbiamo in casa, è futile cercare segnali di vita in mondi lontani anni-luce che, quando li riceviamo, potrebbero già non esistere più.

