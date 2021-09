COSA FACEVANO TRUMP E I SUOI COLLABORATORI DURANTE L'ATTACCO AL CAMPIDOGLIO? IL COMITATO CHE STA INDAGANDO SULL'ASSALTO HA RICHIESTO LE INFORMAZIONI ALL'ARCHIVIO NAZIONALE, E LA CASA BIANCA SI E' DETTA FAVOREVOLE ALLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI - TRUMP HA FATTO SAPERE CHE SI APPELLERA' AL "PRIVILEGIO DELL'ESECUTIVO" MA...

Dagotraduzione dal Washington Post

manifestanti assediano il campidoglio a washington

La Casa Bianca si è detta favorevole a rilasciare informazioni al Congresso su quello che Donald Trump e i suoi collaboratori stavano facendo durante l’attacco del 6 gennaio al Campidoglio. Barricate da parte di Trump, alla notizia, che ha subito fatto sapere che si appellerà al «privilegio dell'esecutivo» (una sorta di immunità) per bloccare le richieste di informazioni del comitato ristretto della Camera che indaga sugli eventi di quel giorno.

Ma, secondo le persone che hanno familiarità con l’ambiente, il presidente Biden, data la gravità degli eventi del 6 gennaio, prevede di pendere dalla parte della divulgazione. Il portavoce di Biden, Michael J. Gwin, ha fatto sapere che il presidente considera l’attacco al Campidoglio «una macchia oscura nella storia del nostro paese», è «profondamente impegnato a garantire che qualcosa del genere non accada mai più ed è favore di un’indagine approfondita».

manifestanti assediano il campidoglio a washington

I membri della commissione investigativa sostengono che Trump non goda più della protezione del privilegio dell'esecutivo, e incoraggiano la Casa Bianca a mettere da parte le preoccupazioni istituzionali sulla condivisione delle informazioni con il Congresso e aiutare il panel in un'indagine incentrata su ciò che i democratici e una manciata di repubblicani hanno definito «un assalto alla democrazia».

Cosa stava facendo Trump durante l’assalto? Con chi stava parlando? Sono alcune delle grandi domande rimaste senza risposta su quel giorno.

Trump - assalto al Campidoglio

Il dibattito sulla validità della richiesta di privilegio dell'esecutivo arriva mentre il Comitato sta entrando in una fase più aggressiva dell’indagine. Dopo aver richiesto materiale alla società di telecomunicazioni, ai social media e alla Casa Bianca, e aver ricevuto qualche risposta, il Comitato sta ora esaminando il modo migliore per costringere a testimoniare e a fornire documenti coloro che sono riluttanti a partecipare.

Assalta al Campidoglio

Il presidente del comitato Bennie G. Thompson ha detto questa settimana che il suo gruppo di esperti emetterà presto citazioni in giudizio per testimoni e organizzazioni, aggiungendo che il comitato ha iniziato a programmare testimonianze a porte chiuse con chi è cooperativo. Giovedì sera, il comitato ha emesso una citazione per l'ex capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows, l'ex vice capo dello staff Dan Scavino, l'ex funzionario del Pentagono Kash Patel e per il consigliere di lunga data di Trump Stephen K. Bannon. Il comitato sta cercando documenti e testimonianze dei quattro uomini.

SCIAMANO QANON CAMPIDOGLIO

Trump ha bollato il lavoro del comitato come partigiano e promette di combattere i suoi sforzi per raccogliere informazioni e testimonianze relative all'attacco.

In risposta alla richiesta del panel della Camera, i National Archives hanno già identificato centinaia di pagine di documenti della Casa Bianca di Trump rilevanti per l’inchiesta. Come previsto dallo statuto, il materiale viene consegnato alla Casa Bianca di Biden e agli avvocati di Trump per la revisione.

assalto al campidoglio

La lettera del comitato del 25 agosto agli Archivi Nazionali è stata ampia e dettagliata, e ha richiesto «tutti i documenti e le comunicazioni all’interno della Casa Bianca il 6 gennaio del 2021». Tra i documenti è stato chiesto anche di sapere se la Casa Bianca o gli alleati di Trump abbiamo lavorato per ritardare o fermare il conteggio dei voti elettorali e se si è discusso di impedire il trasferimento pacifico del potere.

La lettera chiedeva anche i registri delle chiamate, gli orari e le riunioni svolte non solo da Trump, ma anche dai figli adulti dell’ex presidente, dal genero, dal consigliere senior Jared Kushner e dalla first lady Melania Trump, nonché da una serie di aiutanti e consiglieri, come il suo avvocato Rudolph Giuliani.

assalto al campidoglio.

Il comitato si è concentrato, in parte, sulla ricerca di informazioni sull'eventuale ruolo svolto dalla Casa Bianca di Trump e dai membri del Congresso nell'incoraggiare le manifestazioni, che hanno interrotto la certificazione costituzionalmente obbligatoria dei voti elettorali e scatenato una serie di violenti scontri con la polizia del Campidoglio degli Stati Uniti.

Finora, più di 650 persone sono state accusate di crimini in relazione alle manifestazioni violente che hanno ritardato il voto. Molti sono stati accusati di intralcio a una procedura federale e di essere entrati o rimasti consapevolmente in un edificio riservato. Secondo i membri dello staff del Congresso, documenti e testimonianze potrebbero mostrare se i funzionari della Casa Bianca e i membri del Congresso hanno incoraggiato o sostenuto tali azioni.

lunedi 18 gennaio 2021 evacuato il campidoglio a washington 1

I documenti della Casa Bianca richiesti dal panel devono essere identificati dal personale degli Archivi nazionali e poi inviati agli avvocati di Biden e Trump. La prima tranche è stata inviata il 31 agosto, secondo una persona che ha familiarità con il trasferimento.

Trump ha 30 giorni dalla consegna dei documenti per decidere se opporsi al loro rilascio, secondo lo statuto. Anche se si oppone alla consegna, la Casa Bianca di Biden ha autorità decisionale e può rilasciarli, nonostante le obiezioni di Trump, dopo che sono trascorsi altri 60 giorni. L'opzione rimanente di Trump sarebbe quella di andare in tribunale per cercare di fermare il rilascio.

manifestanti assediano il campidoglio a washington

«La legge che abbiamo non è favorevole all'ex presidente», ha detto Bob Bauer, che è stato consigliere della Casa Bianca sotto il presidente Barack Obama. «Un ex presidente ha la possibilità di rivedere i materiali, sollevare questioni di privilegio e se l'ex presidente e l'attuale presidente non riescono a raggiungere un accordo, portare la controversia in tribunale».

«Le circostanze qui - l'ex presidente che agisce in quel momento nella sua veste di candidato che cerca di sfidare la sua sconfitta alle urne - rendono questa battaglia in salita molto, molto più dura», ha detto.