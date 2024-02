COSA HANNO IN COMUNE CARA DELEVINGNE E LIZA MINNELLI? TRALASCIANDO L’IRREFRENABILE PASSIONE PER L’ALCOL, ENTRAMBE POSSONO DIRE DI AVER VESTITO I PANNI DI SALLY BOWLES, IN “CABARET” - L’ATTRICE E MODELLA 31ENNE FARÀ IL SUO DEBUTTO NEL WEST END A LONDRA IL PROSSIMO 11 MARZO NEL RUOLO DELLA PROTAGONISTA: LA STESSA PARTE CHE FU DELLA MINNELLI CAPACE DI RENDERE ICONICA SALLY NELLA VERSIONE CINEMATOGRAFICA DEL 1972… VIDEO

È abituata a calcare le passerelle. Ora Cara Delevingne pare sia pronta a calcare le scene.

La modella, 31 anni, sta per fare il suo debutto nel West End di Londra in “Cabaret”. Interpreterà il ruolo di Sally Bowles – resa famosa da Liza Minnelli nella versione cinematografica del 1972 – e sarà in scena per 12 settimane al Playhouse Theatre, a partire dall’11 marzo.

«Non ci sono parole per descrivere l’emozione che provo nel tornare a casa per fare il mio debutto sul palco in un ruolo così iconico - ha detto la modella - Non vedo l’ora di far parte di questo brillante cast e di questa produzione».

Per annunciare il suo ruolo, Cara ha postato su Instagram un breve video in cui indossa un vestito di scena. dopo aver passato un periodo in cui veniva perennemente paparazzata completamente devastata dall’alcol, ora Cara sembra essersi ripresa la sua vita: è tornata a posare per i grandi marchi di moda ed è tornata sul set di “American Horror Story”.

