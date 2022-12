LUCA TELESE RIMETTE INSIEME I PEZZI DELL’INCONTRO RENZI-MANCINI IN AUTOGRILL E DELLA PROF CHE LI HA RIPRESI: “UNA STRAORDINARIA CORTINA FUMOGENA IN STILE RENZI, CHE IPOTIZZA UN COMPLOTTO GRAVISSIMO PER COLPIRLO, IN CUI I SERVIZI SEGRETI AVREBBERO USATO LA PROFESSORESSA PER COPRIRE UNA LORO ATTIVITÀ INVESTIGATIVA, PUR DI COLPIRLO. NON È PIÙ MANCINI CHE DEVE SPIEGARE PERCHÉ È STATO COSTRETTO ALLE DIMISSIONI PER UNA PRATICA COME MINIMO IRRITUALE, NON È PIÙ RENZI CHE DEVE CHIARIRE IL CONTENUTO DI QUEL COLLOQUIO. UN POLITICO, UN POTENTE, UN EX UOMO DI STATO, COMBATTE CONTRO UN NORMALE CITTADINA, LA COSTRINGE A PAGARSI UN AVVOCATO E A SOSTENERE UN PROCEDIMENTO. LA DIFESA DELLA SIGNORA AVEVA CHIESTO UN INTERROGATORIO DIFENSIVO CON RENZI, ANCHE PER CHIARIRE DI PERSONA TUTTI GLI EVENTUALI DUBBI DELL’EX PREMIER. MA IN QUESTO CASO AVREBBE DOVUTO RIFERITE I CONTENUTI DEL COLLOQUIO INTRATTENUTO CON MANCINI..."