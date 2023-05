ESPLOSIONE IN CENTRO A MILANO

1. ESPLOSIONE E INCENDIO IN CENTRO A MILANO: UN FERITO, EVACUATI UNA SCUOLA MATERNA E UN EDIFICIO

Estratto da www.ansa.it

Un vasto incendio è avvenuto in centro a Milano, all'angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari, causato dall'esplosione di bombole di ossigeno che si trovavano in un furgone parcheggiato in strada. Il conseguente incendio ha coinvolto 5 veicoli in sosta. Un edificio e una scuola materna sono stati evacuati.

[…] Al momento si registra un ferito ustionato ad una mano. Le bombole da cui sarebbe partita l'esplosione erano destinate ad una farmacia a piano terra che ha preso fuoco, così come un appartamento al secondo piano dell'edificio evacuato. Il ferito registrato finora sarebbe il conducente del furgone esploso, le cui condizioni non sono gravi. Le vie attorno al palazzo sono chiuse per consentire l'intervento dei vigili del fuoco.

"Ho sentito l'esplosione - ha detto un giovane arrivato sul posto - abito qui, ho perso la moto e la macchina che sono andate a fuoco, sono entrato nell'edificio per recuperare i miei gatti ma c'era troppo fumo". […]

Milano, grossa esplosione in centro: scoppia un furgone che trasportava bombole di ossigeno in via Pier Lombardo

Estratto del’articolo di Pierpaolo Lio per www.corriere.it

[…] Secondo il racconto dei primi testimoni, tutto sarebbe partito da un furgone che trasportava bombole di ossigeno, probabilmente destinate al vicino Istituto Auxologico Italiano, che è stato evacuato. Alcuni passanti avrebbero visto il principio d'incendio, poi un'esplosione violentissima. È salvo l'autista del furgone: accortosi dell'incendio è riuscito a saltare giù in tempo e se l'è cavata con ferite alla mano e a una gamba.

L'incendio ha coinvolto anche tre auto parcheggiate in strada e tre piani di un palazzo provovocando diversi danni. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco che avevano sul posto 7 mezzi. […] Evacuate, oltre all'Istituto Auxologico, la scuola di via Vasari, gestita dalle suore Mantellate, e le palazzine al civico 19 e al civico 22 di via Pier Lombardo.

A quanto risulta ai vigili del fuoco, l’incendio sarebbe partito dal vano motore del furgone. L’autista, 53 anni, ha provato invano a spegnerlo. Il mezzo trasportava venti bombole da 32 litri l’una di ossigeno, gas altamente infiammabile, che ha accelerato le fiamme.

Il sopralluogo del sindaco Sala

«La dinamica sembra, nella sua gravità, abbastanza semplice. La situazione sembra sotto controllo, su fatti che non vorremmo vedere succedere». Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala […]

