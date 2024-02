COSA SI SONO DETTI IL PRINCIPE HARRY E RE CARLO? IL DUCA SI È FATTO 11 ORE DI AEREO PER AVERE UN INCONTRO CON IL PADRE DI 45 MINUTI: È STATO PRELEVATO DALL’AEROPORTO E SCORTATO FINO A CLARENCE HOUSE, FATTO INSOLITO VISTO CHE È IN CAUSA CON IL MINISTERO DELL’INTERNO PER LA PROTEZIONE – MOLTI HANNO LETTO L’URGENZA CON CUI HARRY SI È PRECIPITATO A LONDRA COME UN BRUTTO SEGNALE: LA MALATTIA DI CARLO SAREBBE PIÙ GRAVE DI QUANTO FATTO TRAPELARE...

1. IL PESO DEL TRONO PASSA A WILLIAM MA NON SI PARLA DI ABDICAZIONE

Estratto dell’articolo di Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

Re Carlo e Camilla, ieri pomeriggio, hanno salutato dal finestrino dell’auto i molti astanti nel breve tragitto in auto che va da Clarence House, la loro residenza ufficiale nel cuore di Londra, a Buckingham Palace. Di lì poi sono partiti in elicottero, verso la tenuta di famiglia a Sandringham, dove il re riposerà e si sottoporrà a trattamenti ambulatoriali. Prima di partire Carlo ha brevemente incontrato il figlio minore, Harry. Il breve tragitto in auto della coppia reale è stata la prima comparsa pubblica del re dopo la diagnosi di tumore

Adesso sente addosso tutto il peso del mondo. E tutta la solitudine della Corona. Il principe William è chiamato in queste ore alla prova più difficile della sua vita, dopo il trauma giovanile della perdita di sua madre Diana: il futuro — e il presente — della monarchia sono sulle sue spalle.

La malattia di suo padre Carlo lo proietta più vicino al trono e lo investe di nuovi doveri e responsabilità: ma questo avviene nel momento in cui avrebbe voluto rimanere accanto alla moglie Kate, che si sta ancora riprendendo da un difficile intervento di chirurgia addominale. E sullo sfondo resta la dolorosa frattura con il fratello Harry, che è accorso al capezzale del re.

William in questi mesi avrebbe fatto volentieri a meno di impegni ufficiali: ma lunedì sera è stato annunciato a sorpresa che oggi condurrà la cerimonia delle investiture al castello di Windsor, vestito della sua uniforme militare.

Una maniera particolarmente ufficiale di farlo tornare sotto gli occhi del pubblico nel momento in cui suo padre è incapacitato

[…] L’agenda del re è stata sgombrata mentre il sovrano si sottopone alle cure anti-tumorali.

Carlo non ha interrotto del tutto i compiti reali: continua a lavorare ai documenti ufficiali e proseguirà anche le udienze settimanali con il primo ministro oltre che presiedere le riunioni del Consiglio Privato.

Ma se il re non sarà più in grado di assolvere a questi compiti, sarà Wiliam e non la regina Camilla a fare le sue veci. Un ruolo più importante lo avranno anche Anna e Edoardo, la sorella e il fratello di Carlo: ma al momento non verrà attivata la procedura che li farebbe agire ufficialmente come Consiglieri di Stato.

[…] Carlo, che ha atteso per una vita di salire al trono, difficilmente vorrebbe passare alla Storia come il sovrano che vi ha rinunciato dopo poco. Se davvero dovesse finire incapacitato, l’ipotesi più probabile sarebbe quella di una reggenza di William, che ha precedenti nella storia britannica. […]

2. E HARRY VOLA SUBITO A LONDRA IL DISGELO COL PAPÀ MALATO

Estratto dell’articolo di Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

Undici ore d’areo per 45 minuti insieme. Tra il rincorrersi di domande su cosa significhino i numeri della giornata, cosa abbia in serbo l’immediato futuro e se si possa parlare di un miglioramento dei rapporti tra re Carlo e il figlio Harry, spicca una semplice verità.

Quando ha saputo della malattia del padre, Harry ha preso il primo aereo e lo ha raggiunto.

Arrivato da Los Angeles senza la moglie Meghan e i figli Archie e Lilibet, il principe è stato prelevato all’aeroporto di Heathrow da due auto nere e scortato sino a Clarence House da un paio di volanti della polizia (un fatto, questo, che ha destato non poca sorpresa, in quanto Harry si è mosso per vie legali contro il ministero degli Interni che gli ha tolto la protezione).

Dopo tre quarti d’ora, il principe è uscito poco prima che da Clarence House emergessero anche Carlo e Camilla in auto.

Il principe, sembra chiaro, non ha avuto alcuna esitazione: la decisione di partire subito è molto diversa dall’atteggiamento adottato per l’incoronazione dello scorso maggio, quando Harry si era presentato all’ultimo momento, era stato sistemato in terza fila e se ne era andato immediatamente, a cerimonia conclusa, senza neanche partecipare al brindisi di Buckingham Palace.

C’è chi nella velocità con la quale Harry ha raggiunto il padre ha letto una gravità maggiore nelle condizioni del re rispetto a quanto indicato da Buckingham Palace. Se il premier Rishi Sunak ha sottolineato che il cancro di Carlo è stato scoperto «presto», il fatto che il re abbia già lunedì iniziato la terapia — si presume chemioterapia o radioterapia — è la conferma che l’equipe medica non vuole perdere tempo.

Per Harry forse è arrivato il momento di dimenticare i torti elencati nell’autobiografia «Il minore» — la mancata difesa della moglie Meghan di fronte a una stampa ostile, le domande sul colore della pelle di Archie, la poca attenzione riservata alla salute mentale dei duchi del Sussex prima del loro trasferimento in California, la sua solitudine emotiva durante il trauma della perdita della madre, l’essere sempre secondo, meno importante, del fratello William — e per Carlo quello di riabbracciare un figlio che non incontrava per bene dal funerale di Elisabetta, nel settembre del 2022.

