29 ott 2023 13:12

COSA È SUCCESSO DAVVERO IN VIA FRATTINA, A ROMA? COME MAI IL ROTTWAILER È VOLATO DALLA FINESTRA, PRENDENDO IN PIENO UNA DONNA INCINTA? – I DUBBI DELL’EX FIDANZATO DI EMILIA PAWLAK, LA PROPRIETARIA DEL CANE: “EMILIA MI HA FATTO TANTE FOLLIE E IO NON SCARTO NULLA. LA CONOSCO E NON MI MERAVIGLIEREI DI NIENTE. INTORNO A LEI C’ERANO SEMPRE SITUAZIONI MOLTO STRANE. C’ERA SEMPRE IN MEZZO UN SUO AMICO CON CUI A VOLTE SI PICCHIAVANO” – GLI INQUIRENTI NON HANNO TROVATO NULLA IN CASA. IL CASO DEGLI SPARI SENTITI DA ALCUNI PASSANTI