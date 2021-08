LA COSTA AZZURRA E' DIVENTATA ROSSA - IN FRANCIA DA LUNEDÌ I POMPIERI STANNO TENTANDO DI SPEGNERE LE FIAMME NELLE COLLINE DI ST. TROPEZ: CI SONO DUE MORTI E PIÙ DI SETTEMILA PERSONE EVACUATE, TRA CUI MOLTI TURISTI FRANCESI MA ANCHE STRANIERI - MARTEDÌ SUL POSTO E' ARRIVATO ANCHE MACRON - PER TUTTA LA NOTTE UN MIGLIAIO DI VIGILI DEL FUOCO HA LAVORATO CON 225 AUTOMEZZI E OGGI...

Da Tgcom24.mediaset.it

È calato il vento in Costa Azzurra, dove il più grande incendio dell'estate 2021 in Francia non è ancora del tutto sotto controllo. Un migliaio di vigili del fuoco ha lavorato per tutta la notte con 225 automezzi per spegnere le fiamme, mentre circa 7mila persone hanno passato una seconda notte fuori casa, accolte in una struttura ricettiva della zona. L'incendio ha finora bruciato oltre 4mila ettari di bosco.

«Non c'è più vento - ha dichiarato il capo dei Vigili del fuoco a Afp - quindi potremo iniziare a lavorare sul perimetro dell'incendio. La situazione non è più allarmante ma continua a essere preoccupante».

Le fiamme sono divampate lunedì 16 agosto, lasciando senza un tetto migliaia di turisti francesi ma anche stranieri. La prefettura competente ha comunicato che «non è ancora possibile il loro rientro».

Nella giornata del 17 agosto si è recato sul posto anche il presidente francese Emmanuel Macron per incontrare le squadre di soccorso: «Il peggio è stato evitato ma la battaglia continua. Per il momento non abbiamo registrato vittime ma le prossime ore saranno decisive».

