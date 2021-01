COVID DO BRASIL - NUOVA ALLERTA PER LA VARIANTE BRASILIANA DEL VIRUS: “QUESTA E’ PIÙ CONTAGIOSA” - IL COMITATO DI EMERGENZA DELL'OMS ANALIZZERÀ OGGI LE NUOVE VARIANTI DEL CORONAVIRUS, CHE PREOCCUPANO LE AUTORITÀ DI TUTTO IL MONDO - ALLA LUCE DELLA NUOVA ALLERTA, IL REGNO UNITO HA ANNUNCIATO IL DIVIETO D'INGRESSO PER COLORO CHE VIAGGIANO DAL PORTOGALLO E DAL SUDAMERICA - CHOC A MANAUS: NEGLI OSPEDALI MANCA L’OSSIGENO E I POSITIVI MUOIONO ASFISSIATI... - VIDEO

La recrudescenza del virus colpisce anche la Cina, che ha annunciato nelle ore scorse la prima morte per Covid-19 da maggio, nonostante sembrasse aver debellato la pandemia. I ceppi britannici e sudafricani del coronavirus, particolarmente contagiosi, si sono diffusi rapidamente. La variante inizialmente rilevata nel Regno Unito è già stata localizzata in 50 Paesi e quella sudafricana in 20, secondo l'Oms, che avverte sul fatto che la diffusione a livello mondiale di queste varianti potrebbe essere ancora sottostimata.

Un'altra mutazione, originaria dell'Amazzonia brasiliana, il cui rilevamento è stato annunciato domenica dal Giappone, è in fase di analisi e potrebbe avere un impatto sulla risposta immunitaria, secondo quanto dichiarato dall'Oms che parla di una «variante preoccupante». Per analizzare questi nuovi ceppi - che «necessitano di un dibattito urgente» - è stato convocato con due settimane di anticipo il Comitato di esperti dell'Oms, che normalmente si riunisce ogni tre mesi. Nella riunione di oggi si definiranno le raccomandazioni per l'organizzazione e i suoi Paesi membri, ha anticipato la stessa Organizzazione mondiale della Sanità.

Proprio alla luce della nuova allerta, il Regno Unito ha annunciato l'introduzione, da oggi, del divieto d'ingresso per tutti coloro che viaggiano dal Portogallo e dal Sudamerica. La decisione del governo britannico arriva dopo l'allarme segnalato nei giorni scorso da alcuni scienziati, e ripresi dal premier Johnson, sui rischi legati a un'ulteriore variante più aggressiva del Covid individuata di recente in Brasile dopo quella cosiddetta «inglese», che ha fatto dilagare una nuova ondata di contagi sull'isola, e quella «sudafricana».

O que está acontecendo hoje em Manaus é um crime. Está faltando oxigênio nas unidades de saúde. Cadê o governador? Os senadores do Estado? O ministério da Saúde? pic.twitter.com/b70utmS1l6 — Renan Brites Peixoto (@RenanPeixoto_) January 14, 2021

Choc in Brasile, in particolare a Manaus e in Amazzonia, dove negli ospedali si vedono scene di disperazione per via della mancanza di bombole di ossigeno medicinale per i malati di Covid. Le strutture sono al collasso, con i pazienti che muoiono asfissiati, si legge in molteplici testimonianze sui social e sui media locali: il Governo ha ammesso la carenza di ossigeno ed ha mobilitato l'aeronautica militare per trasportare bombole nello stato amazzonico.

Nel frattempo, alcuni malati di Covid-19 sono stati trasferiti negli ospedali di altri Stati della confederazione che hanno offerto disponibilità, tra cui Goiás, Piau, MaranhÆo, Braslia, Paraba e Rio Grande do Norte. «Gli ospedali sono ormai al collasso e senza ossigeno», ha denunciato il governatore Wilson Lima.

La media di contagi, ricoveri e morti di Covid-19 nello stato dell'Amazzonia è aumentato esponenzialmente nell'ultimo mese. Nella settimana appena trascorsa, i decessi sono aumentati di quasi il 200 per cento. La stampa locale mostra immagini di medici e familiari di pazienti che vanno alla ricerca di bombole di ossigeno nelle farmacie e le trasportano con le proprie auto in ospedale. Il ministro della Salute, Eduardo Pazuello, che ha visitato l'Amazzonia nei giorni scorsi, ha annunciato che «Manaus rappresenta la priorità del governo in questo momento».

