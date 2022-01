25 gen 2022 18:20

IL COVID UCCIDE ANCHE I BAMBINI - UN PAZIENTE DI 10 ANNI È MORTO IN OSPEDALE A TORINO: NON ERA VACCINATO E NON AVEVA GRAVI PATOLOGIE PREGRESSE - ERA ARRIVATO CON IPOTERMIA, DOLORI MUSCOLARI ALLE GAMBE E SOSPETTA MIOCARDITE INNESCATI DAL VIRUS - INTANTO CRESCE IN 12 REGIONI LA PERCENTUALE DI OCCUPAZIONE DEI CONTAGIATI NEI REPARTI: A LIVELLO NAZIONALE LA QUOTA È STABILE AL 30%, TERAPIE INTENSIVE FERME AL 17%, SETTE REGIONI OLTRE LA SOGLIA DEL 20%...