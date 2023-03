25 mar 2023 10:30

3, 2, 1 CRASH! – INCIDENTE SPAVENTOSO A NEW YORK DOVE UN AUTOMOBILISTA, A VELOCITÀ SOSTENUTA, PASSA CON IL ROSSO E TRAVOLGE UN SUV: DOPO LA COLLISIONE, LE DUE MACCHINE SCHIZZANO VIA COME DUE PALLINE IMPAZZITE, LASCIANDO UNA SCIA DI MACERIE SULL’ASFALTO – UNA DELLE DUE VETTURE FINISCE SUL MARCIAPIEDE: IL BILANCIO È DI DUE MORTI E CINQUE FERITI… VIDEO