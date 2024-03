31 mar 2024 08:36

CREDULONE SEDOTTE E SPOLPATE - TRE UOMINI DELLA PROVINCIA DI VARESE SONO STATI ARRESTATI PER AVER TRUFFATO DUE DONNE NUBILI OVER 50 E PER AVERE MESSO LE MANI SUI LORO INGENTI PATRIMONI - LE SIGNORE, IN UNA CONDIZIONE DI FRAGILITÀ PSICOLOGICA (AVEVANO PERSO I GENITORI DA POCO), SI SONO FATTE INTORTARE DA PROMESSE E DA FALSE PROPOSTE DI MATRIMONIO: UNA HA VISTO SPARIRE 423 MILA EURO, L’ALTRA 250 MILA EURO – LE OPERAZIONI BANCARIE SOSPETTE HANNO FATTO SCATTARE UNA SEGNALAZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA E…