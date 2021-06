7 giu 2021 10:50

CRIPTO OSSESSIONE - EL SALVADOR SARA' IL PRIMO PAESE AL MONDO A UTILIZZARE I BITCOIN COME VALUTA REALE - IL PRESIDENTE NAYIB BUKELE HA ANNUNCIATO CHE RENDERA' LEGALI LE CRIPTOVALUTE PER CREARE POSTI DI LAVORO - NEL PAESE "IL 70% DELLA POPOLAZIONE NON HA UN CONTO IN BANCA E LAVORA IN NERO" - I BITCOIN SONO STATI LO STRUMENTO PIU' RAPIDO PER TRASFERIRE LE RIMESSE DEI SALVADOREGNI CHE LAVORANO ALL'ESTERO