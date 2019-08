SEI NATO IN CAMPANIA? NON PUOI ANDARE A VEDERE JUVE-NAPOLI! – I BIANCONERI SANNO COME FARSI AMARE: HANNO VIETATO A CHI RISIEDE O È NATO IN CAMPANIA DI COMPRARE I BIGLIETTI PER LA PARTITA DEL 31 AGOSTO – LA SOCIETÀ HA SPIEGATO CHE SI TRATTA DI UNA MISURA CONCORDATA CON LA QUESTURA, CHE PERÒ SMENTISCE – LE PREVEDIBILI REAZIONI INDIGNATE. SALVATORE ESPOSITO DI GOMORRA: “SCHIFO, VERGOGNA, TRISTEZZA” – VIDEO