9 giu 2023 18:47

DAMIANO, IL LIMONATORE GENTILE – GRAMELLINI IN LODE DEL CANTANTE DEI MANESKIN PER IL POST SEGUITO AL VIDEO IN CUI SI BACIA CON LA SUA NUOVA FIAMMA: “SI È ASSUNTO LA RESPONSABILITÀ E HA PENSATO PRIMA A GIORGIA SOLERI CHE A SÉ STESSO. BASTA PARAGONARE LA REAZIONE DI DAMIANO A QUELLA BECERA ED EGOCENTRICA DI TANTI VIP SCOPPIATI NEGLI ULTIMI TEMPI PER AVERE L’IDENTIKIT DI UN RAGAZZO CHE CONOSCE I RUDIMENTI DELL’EDUCAZIONE SENTIMENTALE…” – VIDEO