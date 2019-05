“LA SERIE MERITA UN FINALE CHE ABBIA SENSO” - I FAN DI “GAME OF THRONES” SOTTOSCRIVONO UNA PETIZIONE SU CHANGE.ORG PER CHIEDERE DI RIFARE L'ULTIMA STAGIONE DELLA SERIE - GLI APPASSIONATI (HANNO FIRMATO GIA’ 362 MILA PERSONE) SI SONO SCAGLIATI CONTRO DI DUE SCENEGGIATORI, DAVID BENIOFF E D.B. WEISS, INCAPACI DI TENERE ALTO IL LIVELLO DELLO SHOW DAL MOMENTO IN CUI NON HANNO PIU’ POTUTO ADATTARE I ROMANZI DI GEORGE MARTIN…