LA DESTRA E LA SINISTRA STANNO CREANDO UN MARTIRE: COSPITO – LE MANIFESTAZIONI DEGLI ANARCHICI PREVISTE IN TUTTA ITALIA IN SOSTEGNO DI COSPITO SONO STATE CONTROLLATE DALLA POLIZIA – LANCIATI FUMOGENI E PETARDI CONTRO LE FORZE DELL’ORDINE A ROMA E A MILANO DAVANTI AL CARCERE DOVE È RINCHIUSO COSPITO - VIDEO!

Da www.ansa.it

anarchici in sostegno di cospito a roma 2

'Il carcere uccide' e 'Lo Stato tortura'. Sono queste le scritte che si leggono su alcuni degli striscioni esposti davanti ai cancelli dei giardini di piazza Vittorio a Roma, dove si sta svolgendo un sit-in in solidarietà all'anarchico abruzzese Alfredo Cospito, che è detenuto al 41 bis e in sciopero della fame contro il regime del carcere duro.

Alla manifestazione partecipano diverse realtà dell'antagonismo romano, tra centri sociali - come lo 'Strike' - e collettivi studenteschi della Sapienza. I manifestanti sono decisi a spostarsi in corteo verso la zona est della città, dietro lo striscione 'Al fianco di Alfredo, contro 41 bis ed ergastolo ostativo'.

anarchici in sostegno di cospito a roma 3

"Hanno detto che siamo in combutta con la mafia, ma non hanno capito il significato della nostra lotta. Il carcere di Opera (dove è detenuto attualmente Cospito - ndr) è un lager", hanno detto i manifestanti ai megafoni, i quali annunciano un collegamento in diretta con un sit-in che si svolge in contemporanea anche a Milano. Sul posto ci sono diversi agenti e mezzi blindati delle forze dell'ordine.

anarchici in sostegno di cospito a roma 4

Un gruppo di una decina di persone tra i manifestanti che stanno partecipando al corteo a Roma, in solidarietà all'anarchico Alfredo Cospito, ha lanciato bottiglie e fumogeni contro un cordone delle forze dell'ordine e blindati messi a protezione di una concessionaria della Fiat in via di Porta Maggiore. Lo stesso gruppo di manifestanti, che sfila in nero con il volto travisato, ha poi proseguito seguendo il corteo ancora in marcia.

anarchici in sostegno di cospito a roma 7

A Milano un gruppo di manifestanti che si è radunato nel pomeriggio davanti al carcere di opera in solidarietà ad Alfredo Cospito, ha lasciato il piazzale davanti al penitenziario alle porte di Milano e sta sfilando in corteo nel prato per avvicinarsi alla all'edificio e portare un saluto a tutti i detenuti. Dal corteo, tra un "libertà" gridato in coro e altri slogan, sono stati accesi alcuni fumogeni e srotolati striscioni.

anarchici in sostegno di cospito a roma 1 anarchici davanti al carcere di opera 27 anarchici davanti al carcere di opera 14 anarchici davanti al carcere di opera 1 anarchici davanti al carcere di opera 18 anarchici in sostegno di cospito a roma 6