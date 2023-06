GLI INVESTIGATORI NON ESCLUDONO IL MOVENTE PASSIONALE, MA C'È QUALCOSA CHE NON QUADRA

1. ROMA, POLIZIOTTA UCCISA DA UN COLLEGA A CASAL MONASTERO CON TRE COLPI ALLA TESTA: L'UOMO POI SI TOGLIE LA VITA. LA PISTA DEL MOVENTE PASSIONALE

Estratto dell’articolo di Alessia Marani e Camilla Mozzetti per www.ilmessaggero.it

L'hanno visto arrivare a bordo di una Matiz bianca, aprire il fuoco con la sua calibro 9 d'ordinanza. Ha mirato alla donna che diceva di amare, Pierpaola Romano, ispettore superiore di polizia di 58 anni, non lasciandole scampo. Tre colpi alla testa.

La donna, che era in borghese, fuori servizio, è piombata a terra, nell'androne del palazzo dove abitava, in via Rosario Nicolò, nel quartiere di Torraccia, vicino a San Basilio, senza vita. [...]

Massimiliano Carpineti, questo il suo nome, lavorava nello stesso ufficio di Pierpaola, da qualche anno in servizio alla Camera dei deputati. Sui motivi che l'hanno spinto a impugnare la pistola, apparentemente passionali, sono in corso indagini da parte della Squadra mobile e del commissariato San Basilio.

Pierpaola era sposata con un altro collega, un ispettore del commissariato Sant'Ippolito, Alberto Montanari, che mentre si consumava la tragedia era al lavoro. Anche Pierapaola avea prestato servizio a Sant'Ippolito in passato. La coppia, entrambi originari di Caserta, aveva un figlio di 22 anni, Riccardo, anche'egli poliziotto in servizio nel Nord Italia. Amici spiegano che i coniugi "erano in via di separazione".

La prima segnalazione al 112 era arrivata alle 11.25. Testimoni avevano annotato e qualcuno anche fotografato la macchina con a bordo il killer in fuga. Ma la caccia all'uomo si è conclusa poco dopo con la nuova macabra scoperta.

2. POLIZIOTTA UCCISA: OMICIDA HA USATO PISTOLA DI SERVIZIO

(AGI) - Ha utilizzato l'arma di servizio per uccidere Pierpaola Romano, Massimiliano Carpineti, l'agente di polizia che poi, sempre con la stessa pistola, si e' suicidato. I due prestavano servizio presso l'Ispettorato di Pubblica Sicurezza della Camera dei deputati.

3. POLIZIOTTA UCCISA: L. FONTANA, 'SGOMENTO E PROFONDO CORDOGLIO'

(Adnkronos) - "Esprimo sgomento per l'omicidio del Sostituto Commissario della Polizia di Stato Pierpaola Romano, che prestava servizio presso l'Ispettorato di Pubblica Sicurezza della Camera dei deputati.

Rivolgo ai familiari, al Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al Capo della Polizia di Stato, Vittorio Pisani, e al Direttore dell'Ispettorato, Irene Tittoni, le espressioni del più profondo cordoglio mio personale e della Camera dei deputati". Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

