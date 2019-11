DIMMI COME DORME E TI DIRÒ CHI È - DAL "SUPEREROE" PROTETTIVO AL "SUBDOLO" USURPATORE DI CUSCINO - CANI E GATTI AMANO DIVIDERE IL LETTO CON IL LORO PADRONE, MA LA LORO POSIZIONE PREFERITA DICE TANTO DELLA LORO PERSONALITÀ – IN REALTÀ QUELLE CHE VI SEMBRANO DIMOSTRAZIONI DI AFFETTO SONO SEMPLICEMENTE DEI MODI PER ARRIVARE PIÙ VELOCEMENTE ALLA LORO PAPPA O…

posizione fetale

Dal "supereroe" protettivo al "subdolo" usurpatore di cuscino. Dimmi come dorme il tuo animale domestico e ti dirò chi è. Cani e gatti amano dormire sul letto, ma la loro posizione preferita dice tanto della loro personalità.

Lo spiega il professor Peter Neville che ha rivelato le “strategie” dei nostri amici a quattro zampe: «Quando scelgono la loro posizione per dormire, i nostri animali domestici cercano di migliorare il legame con noi, o stanno comunicando un desiderio di controllarci o monopolizzare il territorio. Imparano abilmente a usare il loro fascino per soddisfare i loro bisogni e per mutare le nostre abitudini per soddisfare le loro».

la ciambella

Ecco le 10 posizioni più popolari e cosa dicono del tuo amico a quattro zampe

1. I fedeli

Giace ai piedi del tuo letto

Sebbene ciò sembri il comportamento di un animale rispettoso, in pratica si sta salvando dai tuoi caldi durante la notte. Mantiene una facile via di fuga quando hai il sonno irrequieto.

2. La posizione fetale

Si rannicchia nella curva delle gambe mentre giaci in posizione fetale

il fedele

Calore e sicurezza avvolgente sono per lui fondamentali. Questo animale domestico è più che felice di consegnarti ogni responsabilità per il suo benessere come se fosse di nuovo un cucciolo.

In questo ambiente perfettamente protetto, non devono prendere decisioni e dormire letteralmente come un bambino.

3. In mezzo alle gambe

Rannicchiata come una palla tra le gambe

Gli animali domestici più piccoli possono godere della leggera compressione confortante delle gambe su entrambi i lati e delle coperte sopra e sotto, a condizione che tu rimanga immobile.

il muro

Sia i cani che i gatti sentono frequenze sonore diverse e trovarsi in una "bolla" calda insonorizzata delimitata dalle nostre gambe li aiuta a proteggersi da eventuali rumori indesiderati che potrebbero disturbarli.

4. Il muro

Tra te e il tuo partner

Questa posizione potrebbe sembrare innocente, ma potrebbe esserci anche un elemento di strategia. Un cane, o talvolta un gatto, che è particolarmente legato a uno dei due padroni, tiene semplicemente l'altro a distanza e sta cercando di assicurarsi le sue attenzioni.

5. L’usurpatore di cuscini

Si Sdraia sul cuscino accanto al tuo

usurpatore di cuscino

Questa posizione è solitamente riservata a cani e gatti più piccoli che amano accucciarsi sul morbido. Non appena il vostro animale si sveglia ha accesso facile al viso e farà di tutto per svegliarti e assicurarsi la colazione.

6. Sotto le coperte

Dorme sotto il piumone insieme a te

È il massimo per chi ama le tane buie e sicure dove gli odori del proprio padrone si mischiano con i propri. Cani e gatti sono notoriamente indifferenti nei confronti dei peti dei loro padroni e paradossalmente potrebbero sentirsi al sicuro condividendo degli odori.

l'abbraccio

7. L’abbraccio

Dorme tra le tue braccia

Ciò avvicina l'animale alla tua faccia dove si sentirà rassicurato dal battito del tuo cuore, pur avendo una via di fuga rapida. Questo potrebbe essere un primo passo verso l’usurpatore del cuscino.

8. A metà del letto a pancia in su

accanto a te a pancia in su

Spesso questo animale aspira a diventare un usurpatore di cuscino e sta cercando la via per arrivarci: intanto questa anima poco indipendente si sente rassicurato dal battito del tuo cuore e dal sentire il tuo respiro delicato mentre dormi.

9. Il supereroe

Si distende a pancia in giù accanto a te

È una posizione di compromesso per alcuni cani - e solo molto raramente dai gatti - che vogliono mantenere un contatto stretto e sicuro con te per un po' e si divertono ad essere accarezzati sulla testa e massaggiati sulla schiena mentre stai per addormentarti.

il supereroe

Può anche essere che il Supereroe scelga questa posizione piuttosto che rannicchiarsi o allungarsi in modo da essere sempre pronti a prendersi cura di te se c’è qualcosa che può disturbarti durante la notte. Il tuo benessere è il loro benessere dopotutto .

10. Il polpo

Disteso in mezzo al letto

Molti proprietari di animali si ritrovano a dormire in uno spazio risicato al bordo del letto.

il polpo

L'animale inizia condividendo una porzione di letto, ma finisce per appropriarsi dell’intero materasso. Sono animali che sanno benissimo di poter contare sulla benevolenza del loro padrone e sanno di poter fare tutto ciò che vogliono.

sotto le coperte