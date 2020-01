DIO CI PROTEGGA DAGLI SCAZZI TRA DONNE - LE TENSIONI NELLA ROYAL FAMILY SONO ANCHE CONSEGUENZA DELLE LITI TRA MEGHAN MARKLE E KATE MIDDLETON - IL DUALISMO TRA LE COGNATE (ALIMENTATO DAI MEDIA CHE HANNO PARTEGGIATO PER KATE) E’ ESPLOSO TRA DISPETTI, CRITICHE E ANTIPATIA CRESCENTE - LA REGINA ELISABETTA MANEGGIA IL SOLITO PRAGMATISMO: HA ATTIVATO CARLO E I SUOI CONSIGLIERI PER UN "COMPROMESSO RAGIONEVOLE" - I DOMESTICI DI CORTE SI SONO FATTI SCAPPARE CHE...

1 - L'ELISABETTA FURIOSA UNA TASK FORCE PER RISOLVERE IL CASO DI HARRY E MEGHAN

Antonello Guerrera per “la Repubblica”

william, george, elisabetta, carlo

Al volante c'è sempre lei. E anche stavolta risolverà la situazione. La propaganda della "ditta" Windsor ieri ha sfoderato l'immagine chiave, e cioè Elisabetta, per la prima volta in pubblico dopo il clamoroso "divorzio" del nipote Harry e di Meghan dalla famiglia reale. Fazzoletto in testa, sguardo di ghiaccio, rossetto fuoco, alla guida del suo Suv scuro poco fuori dalla tenuta di Sandringham per partecipare a una battuta di caccia in campagna col nipote Peter Phillips, l' unico maschio della figlia Anna. È l'immagine della granitica risolutezza che la Regina, a 93 anni, ancora vuole incarnare. E che oggi, ancora una volta, è necessaria dopo il pasticcio che hanno combinato i duchi del Sussex.

elisabetta ii

Che cosa farà ora Elisabetta?

Se il figlio Carlo e il nipote William sono andati su tutte le furie dopo quell'esplosivo post su Instagram di Meghan e Harry, "l'irritata" Regina ha preso in mano la situazione. «È una persona pragmatica», dice durante un incontro con la stampa straniera a Londra William Hanson, esperto dei Windsor e di etichetta inglese, «e non si abbandonerà a vendette o a punizioni. Vuole risolvere la faccenda il prima possibile. Difatti, ha subito attivato figlio e consiglieri per arrivare a un compromesso ragionevole».

La (rara) telefonata

tom bradby, harry e meghan markle 2

Non a caso, si è scoperto ieri, la lucidissima Elisabetta lo scorso novembre aveva capito che qualcosa non andava e secondo il Daily Mail avrebbe chiamato personalmente il nipote Harry (di norma non lo fa mai con nessun membro della "ditta") per capire le sue intenzioni per il Natale 2019 in famiglia, poi da lui snobbato per il Canada con Meghan e il piccolo Archie. Forse anche a causa dello sgarbo subito, la foto dei duchi del Sussex non era sul tavolino durante il discorso di Natale della sovrana alla nazione. «Il problema non è tanto quello che hanno fatto Harry e Meghan, ma come lo hanno fatto, in quel modo così distruttivo», spiega Hanson.

elisabetta ii e carlo 1

Pragmatismo

Ora però, in nome del pragmatismo e del venerato understatement inglese, si arriverà a una soluzione. «Perché Elisabetta sa che non camperà per molti anni. Dopo lo scandalo del figlio Andrea e un annus horribilis come il 2019, vuole lasciare la ditta nel miglior stato possibile», continua Hanson. Dopo la conference call di due giorni fa tra Elisabetta, Carlo, William e Harry, ieri sono continuati i negoziati tra gli staff della famiglia reale, che coinvolgono persino il ministro dell'Interno Priti Patel, perché c'è di mezzo la sicurezza della giovane coppia. I sudditi non l'hanno presa bene: secondo un sondaggio YouGov, il 63% dei britannici crede che Carlo debba smettere di finanziare in toto Harry e Meghan dopo la bravata. Sul Times ieri è filtrata una velata minaccia del futuro re: «Niente assegni in bianco».

LA REGINA ELISABETTA MEGHAN MARKLE E HARRY

"Crisi? Quale crisi?"

Ma tutto questo a Meghan e Harry pare importare poco. Ieri, sempre su Instagram, hanno pubblicato le foto di una visita a un'associazione culinaria di madri legata alla strage della Grenfell Tower. E dopo la partenza di giovedì notte di Meghan direzione Canada per tornare dal piccolo Archie, ora pare che Harry la raggiungerà presto, a ogni costo. Anche se la soluzione del pasticcio in famiglia è ancora lontana. Giovedì prossimo Harry ha un impegno ufficiale (rugby). Ci sarà?

2 - MEGHAN, KATE E LA REGINA ELISABETTA LA DISPUTA FRA DONNE FA TREMARE LA CORONA

Vittorio Sabadin per “la Stampa”

meghan markle e harry

Gli uomini contano poco o nulla in questa vicenda della diserzione dei Sussex. Sono tre donne ad avere deciso tutto: due, Kate e Meghan, litigando fra di loro in modo non più sanabile; una, la Regina, non riuscendo a mettere pace come avrebbe voluto, a causa dei suoi 93 anni e della mancanza al suo fianco del marito Filippo. Lui sì avrebbe rimesso le cose a posto, convocando i nipoti e le mogli per un discorso molto franco: quanti ne ha fatti a Sarah Ferguson e a Diana, a Carlo e ad Andrea, per spiegare con il suo linguaggio colorito che l'impegno nella Royal Family è una cosa seria, con la quale non si gioca.

kate middleton

Tutti ricordano quando William, Kate, Meghan e Harry venivano chiamati i «fab four».

Erano carini, solidali, partecipavano alle iniziative per combattere le malattie mentali, abitavano nello stesso palazzo. Erano esattamente quello che la gente si aspettava da loro: moderni, simpatici, impegnati socialmente, rappresentavano quanto di meglio la monarchia potesse aspettarsi dal proprio futuro. Ma poi è successo qualcosa: le mogli hanno litigato, e quando le mogli litigano lo fanno anche i mariti, succede in tutte le famiglie.

copertina di vogue su kate middleton

Quello che accade nei palazzi reali resta segreto, ma i domestici a volte si lasciano scappare qualcosa. I giornali hanno scritto che Kate si è messa a piangere dopo le critiche di Meghan al vestitino che sua figlia Charlotte avrebbe indossato come damigella al matrimonio. Dicono anche che Meghan abbia rimproverato il personale di servizio dei Cambridge, incapace di assecondare i suoi capricci da attrice.

Dicono che abbia fatto a Kate mille dispetti ai quali lei non poteva rispondere, impegnata com' è a rispettare le regole del palazzo, a non spiegare e non lamentarsi mai. Dicono che Meghan non sopporti più il confronto con la cognata, analizzato dai giornali nei dettagli degli abiti, dei gioielli, dell' acconciatura, dell' aspetto fisico. Certe cose fanno piacere quando vinci, non quando perdi il più delle volte.

kate middleton meghan markle 3

Meghan ha dunque deciso di sparire e di non sottoporsi più al confronto, forse anche perché si nota che fatica a mantenere la forma. Harry l'ha appoggiata in tutto: odia i giornalisti che considera responsabili della morte della madre e ha dunque accettato chela moglie costruisse intorno a sé un assurdo muro di privacy, come fanno i divi di Hollywood. Kate non si nasconde mai, né cela i suoi figli alla vista dei sudditi.

La Regina ha accettato tutto. Ha cercato di aiutare Meghan, concedendole anche il privilegio di un viaggio insieme da sole, per conoscersi meglio. L'ha ripresa quando era il caso, anche lei per le sfuriate dell'ex attrice al personale: «Meghan, voglio che tu sappia che noi non trattiamo la gente così».

kate middleton meghan markle 1

Ma Elisabetta è stata affettuosa e comprensiva, forse solo un po' preoccupata che la sensibilità di Harry potesse essere travolta da quella donna americana divorziata. Ne aveva già vista una plagiare completamente suo zio David, il re Edoardo VIII, quando lei aveva solo 10 anni. Per questo Elisabetta è stata così colpita dall'annuncio delle dimissioni di Meghan e Harry dalla Royal Family. Mai aveva fatto così tanto per qualcuno, nemmeno per i suoi figli. A 93 anni lei continua a compiere il proprio dovere ogni giorno, e c' è chi scappa dopo solo qualche mese, dopo avere avuto tutto e recitando pure la parte della vittima perseguitata.

kate e pippa middleton meghan markle

Meghan ieri è già tornata in Canada, dove aveva lasciato il figlio Archie. Harry resterà in Inghilterra per un paio di settimane, poi la raggiungerà. Ora comincia la vera carriera americana della duchessa e del giovane servizievole principe che si porta dietro come un trofeo. Era andata a Londra chiedendo alle amiche di presentarle «qualcuno di famoso»: dopo un calciatore e un campione di X Factor, ha incontrato quello giusto, e se l' è portato a casa. La missione è compiuta.

